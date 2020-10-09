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    • Sağlık
    • 09.10.2020 Gazete
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    Öksürüğe karşı

    için bilinmesi gereken en önemli konulardan biri öksürüğün bir savunma sistemi olduğu, öksürüğü geçirmek yerine öksürüğe etken olan nedenlerin tespit edilip tedavi edilmesidir.

    Öksürüğe karşı ayva çayı

    Öksürük için bilinmesi gereken en önemli konulardan biri öksürüğün bir savunma sistemi olduğu, öksürüğü geçirmek yerine öksürüğe etken olan nedenlerin tespit edilip tedavi edilmesidir. Araştırmalar gösteriyor ki, ayva çayı öksürük için büyük şans. Ayva çayında A, B ve C vitamini bulunmaktadır. Fosfor, bakır, sodyum, potasyum, çinko, demir, selenyum açısından oldukça zengindir.

    ÇOCUKLARA PATATES HAŞLAMA
    Çocuklarda     ishal oldukça önemlidir. Hem besin hem sıvı kaybının yaşandığı ishal sürecinde çocuklar halsiz ve huysuz olurlar. Bu durum ebeveynlerinde moralini bozmaktadır. Çocuklarda ishale iyi gelen yöntemleri evde uygulayabilirsiniz. İşte çocuklarda ishale iyi gelen yiyecekler listesi: Şekerli çay, yeşil çayların bazıları, patates haşlama, yoğurt ve nişasta karışımı.
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    Haberler Sağlık Öksürüğe karşı ayva çayı