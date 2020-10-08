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    • Sağlık
    • 08.10.2020 Gazete
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    Balık özellikle ın kapıda beklediği ve mevsiminde bolca tüketmemiz gereken bir . Balık aynı zamanda omega 3 deposu! Bunların yanı sıra A, D, B grubu (B2, B3, B6, B12) vitaminlerinden zengin ve fosfor, selenyum, çinko, iyot, kalsiyum ile magnezyum açısından iyi bir kaynak.

    5 altın kural

    Balık özellikle ın kapıda beklediği ve mevsiminde bolca tüketmemiz gereken bir . Balık aynı zamanda omega 3 deposu! Bunların yanı sıra A, D, B grubu (B2, B3, B6, B12) vitaminlerinden zengin ve fosfor, selenyum, çinko, iyot, kalsiyum ile magnezyum açısından iyi bir kaynak. ve Diyet Uzmanı Aybala Akkülah balıktan fayda sağlamanın 5 önemli kuralını anlattı:

    Yağda kızartmayın:
    Küçük balıklar kızartıldığında, maalesef yüksek ısıya maruz kalıyor. Bu da yapılarının bozulması sonucu protein içeriği çok azalıyor.

    Kılçıklarını atmayın:
    Hamsi ve istavrit gibi küçük balıklar kılçıklarıyla tüketilmeli. Kılçıktaki yüksek oranda kalsiyum ve fosfat içeriği özellikle kemik sağlığını koruyarak osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

    Limon sıkın:
    Omega-3 kalp-damar sağlığını korumak ve vücut direncini arttırmak için vücudumuzda üretilmeyen, mutlaka dışarıdan almamız gereken önemli bir yağ asididir. Limondaki C vitamini ve antioksidanlar omega-3'ün vücutta kullanımını arttırıyor.

    Soğan, sarımsak şart:
    Balığın vazgeçilmezi soğan ve sarımsağın içeriklerindeki kuersetin gibi antioksidanlar bağışıklık sistemimizin daha güçlü olmasına katkı sağlıyorlar.

    Yeşil salatasız olmaz:
    Balığın yanına çok yakışan yeşil salatayı asla ihmal etmeyin. Marul, göbek ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler ile limonla C vitamini miktarını yükseltebilir, bu sayede balıktaki omega-3'ün emilimini arttırabilirsiniz.

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