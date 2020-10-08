5 altın kural

Balık özellikle enfeksiyonların kapıda beklediği sonbahar ve kış mevsiminde bolca tüketmemiz gereken bir besin. Balık aynı zamanda omega 3 deposu! Bunların yanı sıra A, D, B grubu (B2, B3, B6, B12) vitaminlerinden zengin ve fosfor, selenyum, çinko, iyot, kalsiyum ile magnezyum açısından iyi bir kaynak. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Akkülah balıktan fayda sağlamanın 5 önemli kuralını anlattı:

Yağda kızartmayın:

Küçük balıklar kızartıldığında, maalesef yüksek ısıya maruz kalıyor. Bu da yapılarının bozulması sonucu protein içeriği çok azalıyor.

Kılçıklarını atmayın:

Hamsi ve istavrit gibi küçük balıklar kılçıklarıyla tüketilmeli. Kılçıktaki yüksek oranda kalsiyum ve fosfat içeriği özellikle kemik sağlığını koruyarak osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Limon sıkın:

Omega-3 kalp-damar sağlığını korumak ve vücut direncini arttırmak için vücudumuzda üretilmeyen, mutlaka dışarıdan almamız gereken önemli bir yağ asididir. Limondaki C vitamini ve antioksidanlar omega-3'ün vücutta kullanımını arttırıyor.

Soğan, sarımsak şart:

Balığın vazgeçilmezi soğan ve sarımsağın içeriklerindeki kuersetin gibi antioksidanlar bağışıklık sistemimizin daha güçlü olmasına katkı sağlıyorlar.

Yeşil salatasız olmaz:

Balığın yanına çok yakışan yeşil salatayı asla ihmal etmeyin. Marul, göbek ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler ile limonla C vitamini miktarını yükseltebilir, bu sayede balıktaki omega-3'ün emilimini arttırabilirsiniz.