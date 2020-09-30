Baharatlı pirzola | Zamansız lezzetler

Marine için pirzola dışında kalan malzemeyi iyice karıştırıp pirzolaların her tarafına yedirerek sürün. Üzerini streç filmle kaplayıp, 1 gece ya da en az 1 saat buzdolabında dinlendirin. Sürenin sonunda yapışmaz yüzeyli tavada ve yağsız olarak, önlü arkalı kızarana dek pişirin. Tuz ve karabiber serpip yanında bulgur pilavı ve patates püresi ile birlikte sıcak olarak servis yapın.

4 KİŞİLİK PİRZOLA İÇİN:

800 gram pirzola

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı kekik

1.5 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber ve tuz

ZAMANSIZ LEZZETLER / EMİNE TUNADAN