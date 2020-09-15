Sinirler zıplar! | Cinsel sağlık

Vulva kadında dış genital bölgeye (vajinanın etrafındaki dokuya) verilen isimdir. Bu bölgedeki ağrı oldukça rahatsız edici bir durumdur ve çoğu kadın hayatının bir döneminde bunu deneyimlemiştir. Peki vulva ağrısı neden olur? Op. Dr. Betül Görgen, 20-40 yaş arasındaki kadınları yakından ilgilendiren vulva ağrısıyla ilgili önemli bilgileri verdi.

VULVA AĞRISI TİPLERİ

Yaygın tip: Kendiliğinden başlar ve aylarca sürebilir.

Lokalize tip: Ağrı belli bir alandadır ve genellikle adetten önce belirginleşir.

Vestibul ağrısı: Ağrı tam vajina girişinde hissedilir.

SEBEPLERİ NELER?

Vulva ağrısı iyi anlaşılan bir durum değildir. Bulaşıcı ya da seks yoluyla yayılan bir durum da değildir. Kanser belirtisi hiç değildir. Araştırmacılar aşağıda yer alan bazı durumlar ile bağlantılı olduğunu belirtmişlerdir. Tekrarlayan mantar enfeksiyonları: Sık geçirilen mantar enfeksiyonları, vulva bölgesinde sinir hassasiyetine ve sinir liflerinde artışa neden olmaktadır. Bu durum da vulva ağrısıyla sonuçlanır. Fiziksel ya da seksüel travma: Vulvadaki sinir uçları doğum sırasında, cinsel istismarda ve yeterli ıslaklık olmadan yapılan sekste hasar görebilir. Bisiklet ya da at binmek gibi aktiviteler bu bölgede basınca neden olabilir ve sinir hasarına neden olabilir. Kronik ağrı durumu: Vulva ağrısı yaşayan kadınların çoğu, fibromiyalji ve irritabl barsak sendromu gibi inflamatuar hastalıklara sahiptir. Yani vulva ağrısı bu genel inflamasyonla ilgili olabilir. Allerji: Sabunlar, jeller ve deodorantlar alerjik durumlara neden olabilir. Bu da ağrı, irritasyon ve enfeksiyona yol açar. Hormon tedavisi: Bazı çalışmalar hormon tedavisi alan kadınlarda vulva ağrısının daha sık olduğunu belirtmektedir ama bunun tam tersini öne süren çalışmalar da sıktır.

VULVA AĞRISI İÇİN NE ZAMAN YARDIM İSTENMELİ?

Doktorunuzla bu konuda açık olarak konuşmanız gerekmektedir. Vulva ağrısı, yaşam tarzınızı ve ilişkinizi etkileyebilir. Doktorunuz sebepleri araştıracaktır.