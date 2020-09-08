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    • Sağlık
    • 08.09.2020 Gazete
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    Doğru yı nasıl seçmelisiniz? İşte cevaplar...

     bir göz makyajının olmazsa olmazı kaliteli ve ihtiyacınıza uygun fırçaya sahip bir dır. Peki, doğru maskarayı nasıl seçmelisiniz? İşte cevaplar...

    Maskaranı seç!

    Maskelerin üzerinden bakan bir çift büyülü göz için ihtiyacınız olan tek şey iyi bir ! işte rehberiniz...

    Etkileyici bir göz makyajının olmazsa olmazı kaliteli ve ihtiyacınıza uygun fırçaya sahip bir maskaradır. Peki, doğru maskarayı nasıl seçmelisiniz? İşte cevaplar...

    İLK adım, kirpiklerinizin ihtiyacını belirlemek. Kirpikleriniz kısa ve dolgunsa uzatma özelliği olan maskaraları; uzun ve seyrekse hacim veren maskaraları; kirpikleriniz düzse kıvıran maskaraları seçmelisiniz.

    AKMASINI önlemek için suya dayanıklı-waterproof maskara kullanabilirsiniz.

    KALIN ve sık kıllı fırçalar kirpiklerinizin daha uzun ve hacimli görünmesini sağlar. Kavisli fırçalar ise kirpiklerinizin kıvrılmasına yardımcı olur. İnce ve uzun fırçalar, kirpikleri daha uzun yapar, kirpikleri tel tel ayırarak onların daha sık görünmesini sağlar.

    ALT kirpiklerinize maskara sürerek gözlerinizin daha büyük görünmesini sağlayabilirsiniz.

    KURTARICI SİYAH ELBİSELER

    AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ

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