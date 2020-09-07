Hardalda aşk var!

Doğal bitkiler, şifa dağıtıyor. Hardal bitkisi cinsel sorun yaşayanların çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıp mutluluk veriyor. Erkeklerde sperm kalitesini yükseltiyor. Ancak damar sertliği ve tansiyon hastalarının dikkatli tüketmesi gerekiyor. Hardalın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Soğuk algınlığı, grip ve bronşite şifa olur.

Hazımsızlığı gidererek mideyi rahatlatır. Lifli yapısı ile kabızlığı giderir.

Romatizma ağrılarını dindirir.

Sinirleri gevşetip rahatlatır. Sakinleştirir.