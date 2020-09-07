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    • Sağlık
    • 07.09.2020 Gazete
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    da aşk var!

    bitkiler, şifa dağıtıyor. bitkisi cinsel sorun yaşayanların çiftlerin yüzünü güldürüyor. ve isteği artırıp mutluluk veriyor. Erkeklerde yükseltiyor.

    Hardalda aşk var!

    Doğal bitkiler, şifa dağıtıyor. bitkisi cinsel sorun yaşayanların çiftlerin yüzünü güldürüyor. ve isteği artırıp mutluluk veriyor. Erkeklerde yükseltiyor. Ancak damar sertliği ve tansiyon hastalarının dikkatli tüketmesi gerekiyor. Hardalın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

    Soğuk algınlığı, grip ve bronşite şifa olur.
    Hazımsızlığı gidererek mideyi rahatlatır. Lifli yapısı ile kabızlığı giderir.
    Romatizma ağrılarını dindirir.
    Sinirleri gevşetip rahatlatır. Sakinleştirir.

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