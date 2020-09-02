Her derde kavun

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden kavun, kokusuyla mest ediyor. İçerdiği vitaminler ile sağlığı da koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
Bolca C vitamini içerir, bağışıklığı güçlendirir.
Potasyum deposudur. Kalbi korur. Kalp krizi riskini azaltır.
Kanserle savaşır. Kanserli hücreleri küçültür.
Astıma iyi gelir.
Yüksek tansiyonu düşürür.
İçerdiği A vitamini ile göz sağlığını korur.
Akciğer sağlığını korur, nefes açar.
Bağırsak hareketlerini hızlandırır.
Saç dökülmesini
Bolca C vitamini içerir, bağışıklığı güçlendirir.
Potasyum deposudur. Kalbi korur. Kalp krizi riskini azaltır.
Kanserle savaşır. Kanserli hücreleri küçültür.
Astıma iyi gelir.
Yüksek tansiyonu düşürür.
İçerdiği A vitamini ile göz sağlığını korur.
Akciğer sağlığını korur, nefes açar.
Bağırsak hareketlerini hızlandırır.
Saç dökülmesini