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    • Sağlık
    • 02.09.2020 Gazete
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    Her derde

    aylarının en sevilen meyvelerinden , kokusuyla mest ediyor. İçerdiği vitaminler ile sağlığı da koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor...

    Her derde kavun
    Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden , kokusuyla mest ediyor. İçerdiği vitaminler ile sağlığı da koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
    Bolca içerir, bağışıklığı güçlendirir.
    Potasyum deposudur. Kalbi korur. Kalp krizi riskini azaltır.
    savaşır. Kanserli hücreleri küçültür.
    Astıma iyi gelir.
    Yüksek tansiyonu düşürür.
    İçerdiği A vitamini ile göz sağlığını korur.
    Akciğer sağlığını korur, nefes açar.
    Bağırsak hareketlerini hızlandırır.
    Saç dökülmesini
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