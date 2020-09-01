Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Özellikle kolon kanseri, 50 yaşından sonra yanlış beslenmenin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Çipe, kolon kanseri ve tedavisi hakkında bilgiler paylaşıyor.

50'DEN SONRA ARTAR

Kolon kanseri, kalın bağırsak ve bu bağırsağın son 15 cm'lik kısmı olan rektumdan kaynaklanan kanserler olarak tanımlanıyor. Hastalık genellikle 50 yaşın üzerinde olan kişilerde ortaya çıkıyor. Bu dönemden sonra risk her 10 yılda ikiye katlanıyor. Her kanserde olduğu gibi kolon kanserlerinde de erken evrede teşhis önem taşıyor.

KARIN AĞRISI, KANSIZLIK

Bu hastalığın neden olduğu şikayetler, erken teşhisi kolaylaştırıyor. Özellikle dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, karın ağrısı, kilo kaybı, kansızlık ve şişkinlik en sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. Kolonoskopi, kolon kanseri taramasında altın standart yöntemi oluşturuyor. Hastalığın tedavisinde cerrahi kilit rol üstleniyor. Ameliyatta hastalıklı kısım çıkartılıyor ve bağırsaklar tekrar birbiriyle birleştiriliyor.

LİFLİ BESLENMEK ŞART

Kolon kanserinin risk faktörleri şöyle sıralanıyor:

AİLESEL GEÇİŞ

Hastaların yüzde 20'sinde genetik faktörler etkili oluyor.

YANLIŞ BESLENME

Hayvansal yağlar, düşük lifli gıda alımı kolon kanserine davetiye çıkarır.

VİTAMİN EKSİKLİĞİ

Yeteri kadar vitamin alamama da kolon kanserinde riski artırır.

OBEZİTE

Obezite kolon ve rektum kanseri riskini arttırıyor. Ayrıca kadınlarda meme ve erkeklerde prostat kanseri riskine yol açıyor.

SİGARA VE ALKOL

Sigara ve alkol kullanımı kolon kanserine davetiye çıkarır.

EGZERSIZ

Kolon kanserinin önlenmesinde büyük rol üstleniyor.