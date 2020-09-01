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    • Sağlık
    • 01.09.2020 Gazete
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    Kolon i, 50 yaşından sonra daha sık görülüyor. Kansızlık ve şişkinlikle belirti veriyor. Korunmanın yolu düzenli kontrolden geçiyor. Uzmanlar uyarıyor: Lifli beslenin. Egzersiz yapın. Fazla lardan kurtulun.

    Kilo kilo kanser

    Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Özellikle kolon i, 50 yaşından sonra yanlış beslenmenin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Çipe, kolon kanseri ve tedavisi hakkında bilgiler paylaşıyor.

    50'DEN SONRA ARTAR
    Kolon kanseri, kalın bağırsak ve bu bağırsağın son 15 cm'lik kısmı olan rektumdan kaynaklanan kanserler olarak tanımlanıyor. Hastalık genellikle 50 yaşın üzerinde olan kişilerde ortaya çıkıyor. Bu dönemden sonra risk her 10 yılda ikiye katlanıyor. Her kanserde olduğu gibi kolon kanserlerinde de erken evrede teşhis önem taşıyor.

    KARIN AĞRISI, KANSIZLIK
    Bu hastalığın neden olduğu şikayetler, erken teşhisi kolaylaştırıyor. Özellikle dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, , kaybı, kansızlık ve şişkinlik en sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. Kolonoskopi, kolon kanseri taramasında altın standart yöntemi oluşturuyor. Hastalığın tedavisinde cerrahi kilit rol üstleniyor. Ameliyatta hastalıklı kısım çıkartılıyor ve bağırsaklar tekrar birbiriyle birleştiriliyor.

    LİFLİ BESLENMEK ŞART

    Kolon kanserinin risk faktörleri şöyle sıralanıyor:

    AİLESEL GEÇİŞ
    Hastaların yüzde 20'sinde genetik faktörler etkili oluyor.

    YANLIŞ BESLENME
    Hayvansal yağlar, düşük lifli gıda alımı kolon kanserine davetiye çıkarır.

    VİTAMİN EKSİKLİĞİ
    Yeteri kadar vitamin alamama da kolon kanserinde riski artırır.

    OBEZİTE
    Obezite kolon ve rektum kanseri riskini arttırıyor. Ayrıca kadınlarda meme ve erkeklerde prostat kanseri riskine yol açıyor.

    SİGARA VE ALKOL
    Sigara ve alkol kullanımı kolon kanserine davetiye çıkarır.

    EGZERSIZ
    Kolon kanserinin önlenmesinde büyük rol üstleniyor.

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