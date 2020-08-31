Kefirle yeniden başlayın

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    • Sağlık
    • 31.08.2020 Gazete
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    bir vücut için doğru k gerekiyor. Beslenme ve , vücudu yenileyen besinleri sıralıyor...

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    Sağlık bir vücut için doğru k gerekiyor. Beslenme ve , vücudu yenileyen besinleri sıralıyor:

    Havuç: A vitamini içerir. Yaşlanmış dokuların yeniler. Göz, cilt ve saç sağlığını güçlendirir.
    Yumurta: Kasların gelişmesini, saç, tırnak ve cildin onarılmasını sağlar. Her sabah 1 tüketilmelidir.
    Turp: Kanser oluşumuna karşı korur. Hücreleri yeniler.
    Pırasa: Göz, cilt ve kalp hastalıklardan korur. Vücuda direnç verir.
    Nar: Kemikleri korur. Kasları güçlendirir.
    Kefir: Bağırsak florasını zenginleştirir. Her gün uykudan önce 1 bardak içmek gerekir.
    Zerdeçal: Cilt sağlığını korur. Yemeklere 1 çay kaşığı eklenmelidir.
    Hamsi: Omega-3 deposu olan , beyin sağlığını korur. Konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir.


    Doğal besinler vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Pırasa gözlere, yumurta saçlara, hamsi ise beyne iyi geliyor.

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