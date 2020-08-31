Kefirle yeniden başlayın

Sağlık bir vücut için doğru beslenmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, vücudu yenileyen besinleri sıralıyor:

Havuç: A vitamini içerir. Yaşlanmış dokuların yeniler. Göz, cilt ve saç sağlığını güçlendirir.

Yumurta: Kasların gelişmesini, saç, tırnak ve cildin onarılmasını sağlar. Her sabah 1 yumurta tüketilmelidir.

Turp: Kanser oluşumuna karşı korur. Hücreleri yeniler.

Pırasa: Göz, cilt ve kalp hastalıklardan korur. Vücuda direnç verir.

Nar: Kemikleri korur. Kasları güçlendirir.

Kefir: Bağırsak florasını zenginleştirir. Her gün uykudan önce 1 bardak içmek gerekir.

Zerdeçal: Cilt sağlığını korur. Yemeklere 1 çay kaşığı eklenmelidir.

Hamsi: Omega-3 deposu olan hamsi, beyin sağlığını korur. Konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir.



Doğal besinler vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Pırasa gözlere, yumurta saçlara, hamsi ise beyne iyi geliyor.