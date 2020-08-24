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    • Sağlık
    • 24.08.2020 Gazete
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    Ömürsün avokado! Avokadonun faydaları nelerdir?

    Vitamin deposu avokado, şifa dağıtıyor. Hücreleri yenileyerek den koruyor. Yaşlanmayı engelliyor. ve , gün aşırı yarım avokado tüketmenin vücut için yeterli olduğunu söylüyor.

    Ömürsün avokado
    Sağlıklı bir hayatın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Son yıllarda popüler hale gelen avokado, A, E, B grubu vitaminleri ve potasyum gibi mineralleri barındırıyor. ve , gün aşırı yarım avokado tüketmenin vücut için yeterli olduğunu söylüyor. Avokadonun faydalarını şöyle özetliyor:

    Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıkları engeller.
    İçerdiği antioksidan ile hücreleri kansere karşı korur.
    Sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı bitirir.
    Vücuttaki toksik maddelerin temizlenmesini sağlar.

    KALBİ DE KORUYOR
    Yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kuru, çatlamış veya hasarlı olan cildi zenginleştirir.
    Kan damarlarındaki gerginliği alır. Kalp krizi ve felç riskini azaltır. Hipertansiyonla mücadele eder.
    Gece uykularını düzenler, yorgunluk ve halsizliği engeller.
    Karaciğer hasarını azaltır.

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