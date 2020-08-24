Ömürsün avokado! Avokadonun faydaları nelerdir?

Sağlıklı bir hayatın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Son yıllarda popüler hale gelen avokado, A, E, B grubu vitaminleri ve potasyum gibi mineralleri barındırıyor. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Canel Önel, gün aşırı yarım avokado tüketmenin vücut için yeterli olduğunu söylüyor. Avokadonun faydalarını şöyle özetliyor:
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıkları engeller.
İçerdiği antioksidan ile hücreleri kansere karşı korur.
Sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı bitirir.
Vücuttaki toksik maddelerin temizlenmesini sağlar.
KALBİ DE KORUYOR
Yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kuru, çatlamış veya hasarlı olan cildi zenginleştirir.
Kan damarlarındaki gerginliği alır. Kalp krizi ve felç riskini azaltır. Hipertansiyonla mücadele eder.
Gece uykularını düzenler, yorgunluk ve halsizliği engeller.
Karaciğer hasarını azaltır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıkları engeller.
İçerdiği antioksidan ile hücreleri kansere karşı korur.
Sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı bitirir.
Vücuttaki toksik maddelerin temizlenmesini sağlar.
KALBİ DE KORUYOR
Yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kuru, çatlamış veya hasarlı olan cildi zenginleştirir.
Kan damarlarındaki gerginliği alır. Kalp krizi ve felç riskini azaltır. Hipertansiyonla mücadele eder.
Gece uykularını düzenler, yorgunluk ve halsizliği engeller.
Karaciğer hasarını azaltır.