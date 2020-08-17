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    • Sağlık
    • 17.08.2020 Gazete
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    bunları

    Kendinizi acımasızca geçen yıllara teslim etmeyin. sonrasında kadınların ceviz, yeşil çay ve yaban mersini, lerin ise ve gibi gıdaları tüketmesi gerekiyor.

    50 yaş bunları yemeli

    Kendinizi acımasızca geçen yıllara teslim etmeyin. sonrasında kadınların ceviz, yeşil çay ve yaban mersini, lerin ise ve gibi gıdaları tüketmesi gerekiyor.

    KADINLARA ÖZEL

    KÜÇÜK KIRMIZI MEYVELER

    Bu tarz meyveleri tüketen kadınlarda hafıza fonksiyonları, tüketmeyenlere göre 2.5 yıl daha iyi durumda kalıyor.

    K VİTAMİNİ

    Kadınların düzenli K vitamini alması gelecekte kalça kırığı yaşama ihtimallerini azaltıyor.

    YEŞIL ÇAY

    Yeşil çay içen kadınların, tüketmeyenlere göre mide ve yemek borusu ine yakalanma riskleri daha düşük.

    CEVİZ

    Ceviz tüketmek, 50 yaş sonrası kadınlarda kanser riskini azaltıyor.

    SÜT

    Kemik sağlığının korunması için düzenli tüketilmesi gereken lerin başında elbette ki süt ve süt ürünleri geliyor.

    ERKEKLERE ÖZEL

    DOMATES

    Prostat büyümesi ve prostat kanserine karşı koruma sağlar.

    KETEN TOHUMU

    Kadınlara göre kalp hastalıklarına yakalanma yönünden daha şanssız olan erkeklerin keten tohumu tüketmesi önemli.

    ÇİKOLATA

    Kadınların vazgeçilmezi olan erkeklere de şifa veriyor. Günde ortalama 40-60 gram arası çikolata tüketen erkeklerin tüketmeyenlere göre kalp krizi geçirme riskinin daha düşük olduğu belirlendi.

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