50 yaş bunları yemeli

Kendinizi acımasızca geçen yıllara teslim etmeyin. 50 yaş sonrasında kadınların ceviz, yeşil çay ve yaban mersini, erkeklerin ise domates ve keten tohumu gibi gıdaları tüketmesi gerekiyor.

KADINLARA ÖZEL

KÜÇÜK KIRMIZI MEYVELER

Bu tarz meyveleri tüketen kadınlarda hafıza fonksiyonları, tüketmeyenlere göre 2.5 yıl daha iyi durumda kalıyor.

K VİTAMİNİ

Kadınların düzenli K vitamini alması gelecekte kalça kırığı yaşama ihtimallerini azaltıyor.

YEŞIL ÇAY

Yeşil çay içen kadınların, tüketmeyenlere göre mide ve yemek borusu kanserine yakalanma riskleri daha düşük.

CEVİZ

Ceviz tüketmek, 50 yaş sonrası kadınlarda kanser riskini azaltıyor.

SÜT

Kemik sağlığının korunması için düzenli tüketilmesi gereken besinlerin başında elbette ki süt ve süt ürünleri geliyor.

ERKEKLERE ÖZEL

DOMATES

Prostat büyümesi ve prostat kanserine karşı koruma sağlar.

KETEN TOHUMU

Kadınlara göre kalp hastalıklarına yakalanma yönünden daha şanssız olan erkeklerin keten tohumu tüketmesi önemli.

ÇİKOLATA

Kadınların vazgeçilmezi olan çikolata erkeklere de şifa veriyor. Günde ortalama 40-60 gram arası çikolata tüketen erkeklerin tüketmeyenlere göre kalp krizi geçirme riskinin daha düşük olduğu belirlendi.