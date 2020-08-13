Kulağınıza küpe olsun

Deniz ve havuz sezonu başladı. Kulak rahatsızlıkları arttı. Doç. Dr. Ali Titiz, şu tavsiyeleri yaptı: Kulaklar, yüzme veya duş almadan sonra temiz bir havlu ile kurulanmalı. İçinde su bırakılmamalı. Yoksa dış kulak yolu iltihabı olabilirsiniz. Şiddetli ağrı olursa mutlaka hekime başvurun."
Deniz ve havuz sezonu başladı. Kulak rahatsızlıkları arttı. Doç. Dr. Ali Titiz, şu tavsiyeleri yaptı: Kulaklar, yüzme veya duş almadan sonra temiz bir havlu ile kurulanmalı. İçinde su bırakılmamalı. Yoksa dış kulak yolu iltihabı olabilirsiniz. Şiddetli ağrı olursa mutlaka hekime başvurun."