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    • Sağlık
    • 13.08.2020 Gazete
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    Kulağınıza küpe olsun

    Deniz ve havuz sezonu başladı. rahatsızlıkları arttı. Doç. Dr. Ali Titiz, şu tavsiyeleri yaptı: Kulaklar, yüzme veya duş almadan sonra temiz bir havlu ile kurulanmalı. İçinde su bırakılmamalı. Yoksa dış kulak yolu iltihabı olabilirsiniz. Şiddetli olursa mutlaka hekime başvurun."

    Kulağınıza küpe olsun
    Deniz ve havuz sezonu başladı. rahatsızlıkları arttı. Doç. Dr. Ali Titiz, şu tavsiyeleri yaptı: Kulaklar, yüzme veya duş almadan sonra temiz bir havlu ile kurulanmalı. İçinde su bırakılmamalı. Yoksa dış kulak yolu iltihabı olabilirsiniz. Şiddetli olursa mutlaka hekime başvurun."
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