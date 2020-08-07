Mideye şeftali

Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sistemini çalıştırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Kemikleri güçlendirir. Mide yanmalarına iyi gelir. Kramplara bire birdir. Bol miktarda E vitamini de içerir. Böylece cilt güzelliği için de şifa gibidir.
Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sistemini çalıştırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Kemikleri güçlendirir. Mide yanmalarına iyi gelir. Kramplara bire birdir. Bol miktarda E vitamini de içerir. Böylece cilt güzelliği için de şifa gibidir.