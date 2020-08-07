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    • Sağlık
    • 07.08.2020 Gazete
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    nin faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sistemini çalıştırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Kemikleri güçlendirir. yanmalarına iyi gelir. Kramplara bire birdir. Bol miktarda E vitamini de içerir. Böylece cilt güzelliği için de şifa gibidir.

    Mideye şeftali
    nin faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sistemini çalıştırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Kemikleri güçlendirir. yanmalarına iyi gelir. Kramplara bire birdir. Bol miktarda E vitamini de içerir. Böylece cilt güzelliği için de şifa gibidir.
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