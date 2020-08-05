Ömür törpüsü kansızlık

Kansızlık neden olduğu şikayetlerle sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Hastalarda çarpıntı, baş dönmesi, baş ağrısı, bayılma, hareketlerde kısıtlanma, sersemlik hissi, tırnaklarda kırılma, beyaz çizgilenme ve kaşık tırnak oluşumu, güçsüzlük, yorgunluk, halsizlik, bulantı, kusma, iştahsızlık, nefes darlığı, uyuma isteği, vücut ısısında düşme ve ciltte solukluk görülüyor.

Anemi, yani toplumda bilinen ismiyle kansızlık, yaşam kalitesini düşürüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Züleyha Özer, kansızlığın bir hastalık değil bir belirti olduğuna dikkat çekiyor. B12 ve folik asit eksikliği, kan hücrelerinin hızla yok olması ve kemik iliğinin iyi çalışmaması anemiye yol açabilir. Yetişkin hastalarda görülen anemilerde, mutlaka mide bağırsak sisteminin endoskopik olarak incelenmesi gerekmektedir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

1 avuç yemek kansızlığı bitirir.

KIRMIZI ET

Haftada 350-500 gramdan fazla tüketmemek gerekir.

KURU MEYVELER

Fındık ve ceviz günlük demir ihtiyacını karşılar.

YUMURTA

Demir deposudur.

KURU BAKLAGİLLER

Bolca demir içerir.

KARACİĞER

Kan yapar.

BEYAZ ET

Kansızlığı önler

ISPANAK

Pişmişi daha fazla demir içerir.

PEKMEZ

Kan yapar.

TAHİN

Günde 1-2 kaşık yemek kansızlığı bitirir.