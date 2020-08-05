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    • Sağlık
    • 05.08.2020 Gazete
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    Ömür törpüsü kansızlık

    ve çarpıntıyla belirti veren kansızlık, hayatı olumsuz etkiliyor. Pek çok hastalığın ilk belirtisi olan bu durumun tedavi edilmesi gerekiyor...

    Ömür törpüsü kansızlık

    Kansızlık neden olduğu şikayetlerle sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Hastalarda çarpıntı, baş dönmesi, baş ağrısı, bayılma, hareketlerde kısıtlanma, sersemlik hissi, tırnaklarda kırılma, beyaz çizgilenme ve kaşık tırnak oluşumu, güçsüzlük, yorgunluk, , bulantı, kusma, iştahsızlık, nefes darlığı, uyuma isteği, vücut ısısında düşme ve ciltte solukluk görülüyor.

    Anemi, yani toplumda bilinen ismiyle kansızlık, yaşam kalitesini düşürüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Züleyha Özer, kansızlığın bir hastalık değil bir belirti olduğuna dikkat çekiyor. B12 ve folik asit eksikliği, kan hücrelerinin hızla yok olması ve kemik iliğinin iyi çalışmaması anemiye yol açabilir. Yetişkin hastalarda görülen anemilerde, mutlaka mide bağırsak sisteminin endoskopik olarak incelenmesi gerekmektedir.

    KABAK ÇEKİRDEĞİ

    1 avuç yemek kansızlığı bitirir.

    KIRMIZI ET

    Haftada 350-500 gramdan fazla tüketmemek gerekir.

    KURU MEYVELER

    Fındık ve ceviz günlük demir ihtiyacını karşılar.

    YUMURTA

    Demir deposudur.

    KURU BAKLAGİLLER

    Bolca demir içerir.

    KARACİĞER

    Kan yapar.

    BEYAZ ET

    Kansızlığı önler

    ISPANAK

    Pişmişi daha fazla demir içerir.

    PEKMEZ

    Kan yapar.

    TAHİN

    Günde 1-2 kaşık yemek kansızlığı bitirir.

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