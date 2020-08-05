Ömür törpüsü kansızlık

Kansızlık neden olduğu şikayetlerle sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Hastalarda çarpıntı, baş dönmesi, baş ağrısı, bayılma, hareketlerde kısıtlanma, sersemlik hissi, tırnaklarda kırılma, beyaz çizgilenme ve kaşık tırnak oluşumu, güçsüzlük, yorgunluk, halsizlik, bulantı, kusma, iştahsızlık, nefes darlığı, uyuma isteği, vücut ısısında düşme ve ciltte solukluk görülüyor.
Anemi, yani toplumda bilinen ismiyle kansızlık, yaşam kalitesini düşürüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Züleyha Özer, kansızlığın bir hastalık değil bir belirti olduğuna dikkat çekiyor. B12 ve folik asit eksikliği, kan hücrelerinin hızla yok olması ve kemik iliğinin iyi çalışmaması anemiye yol açabilir. Yetişkin hastalarda görülen anemilerde, mutlaka mide bağırsak sisteminin endoskopik olarak incelenmesi gerekmektedir.
KABAK ÇEKİRDEĞİ
1 avuç yemek kansızlığı bitirir.
KIRMIZI ET
Haftada 350-500 gramdan fazla tüketmemek gerekir.
KURU MEYVELER
Fındık ve ceviz günlük demir ihtiyacını karşılar.
YUMURTA
Demir deposudur.
KURU BAKLAGİLLER
Bolca demir içerir.
KARACİĞER
Kan yapar.
BEYAZ ET
Kansızlığı önler
ISPANAK
Pişmişi daha fazla demir içerir.
PEKMEZ
Kan yapar.
TAHİN
Günde 1-2 kaşık yemek kansızlığı bitirir.