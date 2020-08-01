Anneliğin sırrı: Akdeniz diyeti

Her kadın, anne olmanın hayalini kuruyor. Günümüzde giderek artan kısırlık şikayeti, çoğu zaman evlilikleri bitiriyor. Çocuk sahibi olmada çiftlere umut olan tüp bebek yönteminde ise beslenme tipi büyük önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner yapılan araştırmalara dikkat çekiyor. Balık, zeytinyağı, bol sebze meyve ve kuru baklagillerin ağırlıklı olduğu Akdeniz usulü beslenmenin önemini açıklıyor. "Çocuk sahibi olunmaya çalışılan süreçte sigara ve alkolden uzak durmak gerekir. Çalışmalarda sigarayı pasif veya aktif tüketmek hem yumurta kalitesini hem de sperm kalitesini düşürmekte, hatta embriyonun rahme tutunmasını negatif etkiliyor. Ayrıca kilo vermek de önemli. Fazla kilolu olmak yumurta kalitesini negatif etkilerken, mevcut kilonun yüzde 10'u kadar kilo vermek yumurta kalitesini 5 kat arttırmaktadır" diyor. Yalnızca 6 ay bile Akdeniz tarzı beslenmenin gebelikte başarı şansını yüzde 68 artırdığına dikkat çekiyor.
MUCİZE BESİNLER
SU: Vücuttaki hücrelerin canlı kalmasını sağlar. Günde 2 litre içmek doğurganlığı ve bebeğin rahme tutunmasını artırır.
OMEGA-3: Avokado, zeytinyağı, kabuklu yemişler, uskumru, orkinos, sardalye, somon gibi doymamış yağ asitleri annelik şansını yükseltir. Üreme sağlığını destekler.
SEBZE VE MEYVE: İncir, dut, balkabağı, dereotu, çilek, yeşil yapraklı sebzeler, havuç gibi besinler bebeğin rahme tutunmasını sağlar.
MUCİZE BESİNLER
SU: Vücuttaki hücrelerin canlı kalmasını sağlar. Günde 2 litre içmek doğurganlığı ve bebeğin rahme tutunmasını artırır.
OMEGA-3: Avokado, zeytinyağı, kabuklu yemişler, uskumru, orkinos, sardalye, somon gibi doymamış yağ asitleri annelik şansını yükseltir. Üreme sağlığını destekler.
SEBZE VE MEYVE: İncir, dut, balkabağı, dereotu, çilek, yeşil yapraklı sebzeler, havuç gibi besinler bebeğin rahme tutunmasını sağlar.