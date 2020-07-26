Katarakta maydanoz

A ve C vitaminlerinden zengin maydanoz, göz sağlığını destekler. Kataraktı önler. Kan akışını dengeler ve kalp sağlığını korur. Karaciğeri toksinlerden temizler. Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı bitirir. Mideyi korur. Adet sancısını hafifletir. Cilt kırışıklığını bitirir.
A ve C vitaminlerinden zengin maydanoz, göz sağlığını destekler. Kataraktı önler. Kan akışını dengeler ve kalp sağlığını korur. Karaciğeri toksinlerden temizler. Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı bitirir. Mideyi korur. Adet sancısını hafifletir. Cilt kırışıklığını bitirir.