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    • Sağlık
    • 26.07.2020 Gazete
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    A ve C vitaminlerinden zengin , göz sağlığını destekler. ı önler. Kan akışını dengeler ve kalp sağlığını korur. Karaciğeri toksinlerden temizler. Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı bitirir. Mideyi korur. Adet sancısını hafifletir. Cilt kırışıklığını bitirir.

    Katarakta maydanoz
    A ve C vitaminlerinden zengin , göz sağlığını destekler. ı önler. Kan akışını dengeler ve kalp sağlığını korur. Karaciğeri toksinlerden temizler. Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı bitirir. Mideyi korur. Adet sancısını hafifletir. Cilt kırışıklığını bitirir.
    Haberler Sağlık Katarakta maydanoz
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