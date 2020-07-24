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    • Sağlık
    • 24.07.2020 Gazete
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    Adet sancılarına son

    Her ay özel günlerinizde sancı, ve huzursuzluk yaşıyorsanız, ne zaman adet olduğunuzu hatırlamıyorsanız, kadınların , regl, yumurtlama ve doğurganlık dönemlerini takip eden, bilgilendirici ve eğlendirici tavsiyeler veren Pepapp uygulaması işinizi kolaylaştırabilir.

    Adet sancılarına son
    Her ay özel günlerinizde sancı, ve huzursuzluk yaşıyorsanız, ne zaman adet olduğunuzu hatırlamıyorsanız, kadınların , regl, yumurtlama ve doğurganlık dönemlerini takip eden, bilgilendirici ve eğlendirici tavsiyeler veren Pepapp uygulaması işinizi kolaylaştırabilir. İşte size bazı rahatlatıcı öneriler:

    SICAK SU TORBASI: Karnın alt bölgesini sıcak tutmak, bölgenin gevşeyip rahatlamasına yardımcı olur.

    ILIK DUŞ: Ilık bir duş da ağrınıza iyi gelebilir. Duş almak, hijyen açısından küvete uzanmaktan daha sağlıklıdır.

    VİTAMİN: Tarçınlı ılık süt, muz, ananas, balık, pekmez, domates ve yeşil yapraklı sebzeleri de tüketebilirsiniz.

    BİTKİ ÇAYI: Kasları gevşeten papatya çayı, hareketleri kolaylaştıran civanperçemi çayı, enerji veren böğürtlen çayı ve ağrıları azaltan yeşil çayı bugünlerde içebilirsiniz.

    MASAJ: bölgesine parmak uçlarıyla dairesel masajlar yapmak etkili bir çözüm olabilir.

    SİGARA YOK: uzak durmak sizi rahatlatır.

    EGZERSİZ: Çok hafif esneme hareketleri, ayak tabanlarını birleştirip sırtınıza destek alarak arkaya doğru yatmak sizi rahatlatacaktır.

    SON ÇARE: Bunlara rağmen dayanılmayacak ağrı varsa, doktorun önerdiği bir ağrı kesiciyi kullanın.

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