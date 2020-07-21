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    • Sağlık
    • 21.07.2020 Gazete
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    Kansızlığa karalahana

    Halsizlik ve kalp çarpıntısıyla belirti veren kansızlık, en çok kadınları tehdit ediyor. . Sena İlin, 15-45 yaş arasında sık görülen hastalıkla ilgili uyarıyor...

    Kansızlığa karalahana
    Halsizlik ve kalp çarpıntısıyla belirti veren kansızlık, en çok kadınları tehdit ediyor. . Sena İlin, 15-45 yaş arasında sık görülen hastalıkla ilgili uyarıyor:

    Özellikle demir eksikliğine bağlı kansızlık unutkanlık, ellerde ve ayaklarda uyuşma ile karıncalanmaya yol açar. Karalahana, kuru fasulye ve nohut gibi besinler önemli demir kaynaklarıdır. Ispanak B12, folat ve demirden zengindir. Yumurta sarısı güçlü bir antioksidan olduğu için kansızlığa iyi gelir.
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