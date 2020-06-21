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    • Sağlık
    • 21.06.2020 Gazete
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    Ömür törpüsü obezite

    Modern hayat, beslenme alışkanlıklarını değiştiriyor. Günümüzde 7'den 70'e herkesi tehdit eden obezite yani , yanlış beslenmenin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. . Öğr. , obezitenin Tip-2 diyabet, hipertansiyon ve hastalıklarına zemin hazırladığını söylüyor.

    Ömür törpüsü obezite
    Modern hayat, beslenme alışkanlıklarını değiştiriyor. Günümüzde 7'den 70'e herkesi tehdit eden obezite yani fazla kilo, yanlış beslenmenin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. . Öğr. , obezitenin Tip-2 diyabet, hipertansiyon ve hastalıklarına zemin hazırladığını söylüyor. "Yapılan bir çalışmaya göre obezitenin sigaradan sonra önlenebilir ikinci ölüm sebebi olduğu ortaya çıkmıştır. Obezitenin, insan yaşam süresini 10-15 yıl azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır" uyarısında bulunuyor. Obeziteden kurtulmada sağlıklı ve dengeli beslenme ile hareketli yaşamın önemine vurgu yapıyor.
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