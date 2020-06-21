Ömür törpüsü obezite

Modern hayat, beslenme alışkanlıklarını değiştiriyor. Günümüzde 7'den 70'e herkesi tehdit eden obezite yani fazla kilo, yanlış beslenmenin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, obezitenin Tip-2 diyabet, hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarına zemin hazırladığını söylüyor. "Yapılan bir çalışmaya göre obezitenin sigaradan sonra önlenebilir ikinci ölüm sebebi olduğu ortaya çıkmıştır. Obezitenin, insan yaşam süresini 10-15 yıl azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır" uyarısında bulunuyor. Obeziteden kurtulmada sağlıklı ve dengeli beslenme ile hareketli yaşamın önemine vurgu yapıyor.