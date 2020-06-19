Genellikle psikolojik nedenlere ortaya çıkan ancak bazı ilaçların yan etkisi, rahatsızlıklarında neden olduğu iktidarsızlık sorunu birçok çiftin ortak sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar çarenin doğal yaşamda olduğunu belirterek kürlerin yardımcı olabileceğini aktarıyor. İşte o kürlerden bazıları...

● İNCİR: Bir miktar kuru incir ve süzme bal beraberce döverek macun haline getirin. Akşamları yatmadan önce bir yemek kaşığı yiyin.

● HİNDİSTAN CEVİZİ: Bir miktar rendelenmiş Hindistan cevizi ve süzme balı beraber döverek macun yapın ve akşamları yatmadan önce bir yemek kaşığı yiyin.

● CEVİZ: Aynı oranda toz haline getirilmiş ceviz ve toz şekeri günde iki kez, sabah ve akşam olmak üzere birer çorba kaşığı yiyin.

● KARANFİL: Bir havanın içine bir avuç badem içi ve bir tatlı kaşığı karanfil katıp iyice dövün daha sonra bir çay bardağı süzme bal ilave ederek günde iki kez, sabah ve akşam bir tatlı kaşığı yiyin.

● FINDIK: Havanda dövülerek toz haline getirilmiş olan bir çay bardağı fındık, bir tatlı kaşığı tarçın ve bir çay kaşığı süzme balı iyice karıştırıp günde iki kez, sabah ve akşam bir çorba kaşığı yiyin.

● ADAÇAYI: Bir litre suyun içine bir yemek kaşığı ada çayı kaynatın. Balla karıştırıp için.

● SOĞAN KÖKÜ: Bir litre suyun içine 100 gram soğan kökü katıp kaynatın. Ardından süzerek akşamları yatmadan bir saat önce bir bardak için.

● YUMURTA: Bir adet çiğ yumurta sarısına bir çay kaşığı tarçın tozu döküp için.

● KEKİK: Akşamları yatmadan bir saat önce bir çay fincanı sıcak suyun içine bir çay kaşığı kekik katın. Demlenmesi için kısa bir süre bekledikten sonra süzerek için. Ayrıca; tarçın, nane, soğan, çam fıstığı, karanfil, keçi boynuzu, pırasa, taze roka, kereviz, enginar gibi sebzeler faydalıdır.

● SARIMSAK: Bir litre suyun içine dört diş ince kıyılmış sarımsak, bir tatlı kaşığı soğan ve bir yemek kaşığı nane katıp kaynattıktan sonra süzerek yatmadan bir saat önce bir çay fincanı için.