Bugünkü
Takvim

kullanın...

Hastalıkları Uzmanı Dr. , Covid-19 nedeniyle ev ve çevre temizliğinin önemine dikkat çekti. Temizliği yaparken de mutlaka kullanılmasını öneren Dr. Küçük, "Deterjanlarla temas gerektiren durumlarda mutlaka koruyucu eldiven giyilmeli.

ABONE OL
Bulaşık eldiveni kullanın...
Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. , Covid-19 nedeniyle ev ve çevre temizliğinin önemine dikkat çekti. Temizliği yaparken de mutlaka kullanılmasını öneren Dr. Küçük, "Deterjanlarla temas gerektiren durumlarda mutlaka koruyucu eldiven giyilmeli. Ellerin korunması şarttır. Eldiven seçiminde pamuk astarlı eldivenler tercih edilmeli ya da yüzde 100 pamuklu eldiven giyip üzerine bulaşık eldiveni giyilmelidir" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Bulaşık eldiveni kullanın...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri