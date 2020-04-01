Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Küçük, Covid-19 nedeniyle ev ve çevre temizliğinin önemine dikkat çekti. Temizliği yaparken de mutlaka bulaşık eldiveni kullanılmasını öneren Dr. Küçük, "Deterjanlarla temas gerektiren durumlarda mutlaka koruyucu eldiven giyilmeli. Ellerin korunması şarttır. Eldiven seçiminde pamuk astarlı eldivenler tercih edilmeli ya da yüzde 100 pamuklu eldiven giyip üzerine bulaşık eldiveni giyilmelidir" dedi.
Bulaşık eldiveni kullanın...
Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Küçük, Covid-19 nedeniyle ev ve çevre temizliğinin önemine dikkat çekti. Temizliği yaparken de mutlaka bulaşık eldiveni kullanılmasını öneren Dr. Küçük, "Deterjanlarla temas gerektiren durumlarda mutlaka koruyucu eldiven giyilmeli.
- Sağlık
- 01.04.2020
- Gazete
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