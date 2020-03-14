Şifa kaynağı aynısefa

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan aynısefa çiçeğinden elde edilen yağ, sağlığı koruyor. Enfeksiyonlarla mücadele eden aynısefa yağı, vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Hastalıklara savaş açıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
Eklem ve kemik sağlığını korur.
Saç köklerini güçlendirir.
İdrar yolu enfeksiyonlarını tedavi eder.
Adet sancısını ve migren ağrısını dindirir.
Egzama şikayetlerini azaltır.
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