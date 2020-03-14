Şifa kaynağı aynısefa

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan aynısefa çiçeğinden elde edilen yağ, sağlığı koruyor. Enfeksiyonlarla mücadele eden aynısefa yağı, vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Hastalıklara savaş açıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Eklem ve kemik sağlığını korur.

Saç köklerini güçlendirir.

İdrar yolu enfeksiyonlarını tedavi eder.

Adet sancısını ve migren ağrısını dindirir.

Egzama şikayetlerini azaltır.