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Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan çiçeğinden elde edilen yağ, sağlığı koruyor. Enfeksiyonlarla mücadele eden aynısefa yağı, vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Hastalıklara savaş açıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor...

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Şifa kaynağı aynısefa

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan aynısefa çiçeğinden elde edilen yağ, sağlığı koruyor. Enfeksiyonlarla mücadele eden yağı, vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Hastalıklara savaş açıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
Eklem ve kemik sağlığını korur.
Saç köklerini güçlendirir.
İdrar yolu enfeksiyonlarını tedavi eder.
Adet sancısını ve migren ağrısını dindirir.
Egzama şikayetlerini azaltır.

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