Hemen herkes, bitmeyen yorgunluktan şikayet ediyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durum, konsantrasyonu düşürüyor. İş ve eğitim hayatına zarar veriyor. İç Hastalıkları Endokronoloji ve Metabolizma Bölümü'nden Prof. Dr. Haluk Sargın, kronik yorgunluğun özellikle mevsim dönüşlerinde ortaya çıktığını söylüyor. Yorgunlukla savaşta uygulanacak önerileri sıralıyor:

DEPRESYON durumunda halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı ve iştahsızlık sık görülüyor. Şikayetlerinizin düzelmesi için doktora başvurun.

YETERLİ olmayan uyku, yorgunluğun en önemli nedenlerinden biridir. Bunu önlemek için yetişkinler günde 7-8 saat uyumalıdır. Uykusuzluk vücudun yenilenmesini önler.

UYKUDA solunum durması olarak adlandırılan uyku apnesi, yorgunlukla belirti verir. Özellikle obez ve KOAH hastalarının en büyük sorunudur.

AZ yeme sonucu oluşan enerji eksikliği, bitkinlik, kan şekerinin düşük seyretmesi kişiyi yorgun ve dermansız kılar. Bunu önlemek için üç öğün beslenin.

KANSIZLIK, yorgunluk ve halsizlikle belirti verir. Bunu önlemek için demir, B12 ve folik asit içeren besinlerin tüketilmesi önemlidir.

AŞIRI tüketilen çay ve kahve, uykusuzluğa yol açar. Bu nedenle kafein içeren besinler yerine bol su için.

KALP hastalığı ve diyabet, vücutta yorgunlukla belirti verir. İlaç tedavisi, diyet ve egzersiz ile yorgunluğu bitirin.

HİPOTİRİOT hastalığında metabolizma yavaşlar. Kişi kendini halsiz ve yorgun hisseder. Bunun yanı sıra D vitamini eksikliği, halsizlik ve yorgunluğa yol açar.

KADINLARDA menopoz, gece terlemeleri ve sıcak basmasıyla belirti verir. Vücuttaki hormon dengesizliği sonucu yorgunluk ve halsizlik olur.

PROF. DR. HALUK SARGIN - SAĞLIKLI ÖMRÜN YOLU -4

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