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ile yorgunluğu bitirin

döneminde pek çok kadın yorgunluk ve mutsuzluktan yakınıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. , bu dönemi sorunsuz atlatmanın sırrını açıklıyor. İçerdiği yoğun kakao sayesinde mutluluk hormonunu harekete geçiriyor.

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Yorgunluğu bitterin

Adet döneminde pek çok kadın yorgunluk ve mutsuzluktan yakınıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. , bu dönemi sorunsuz atlatmanın sırrını açıklıyor. döneminde yaşanan çikolata krizlerini bitirmek için bitter çikolata tüketilmesini öneriyor. "nın şeker ve yağ oranı beyaz çikolataya göre daha azdır. Bu nedenle kadınlar adet döneminde bitter çikolatayı tercih eder. Tadını en çok beğendiğiniz çikolatayı yerseniz, seratonin daha çok salgılanır" bilgisini veriyor. Adet döneminde ödemden kurtulmak için de kafeini azaltmayı öneriyor.

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