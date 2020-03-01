Adet döneminde pek çok kadın yorgunluk ve mutsuzluktan yakınıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Akçöltekin, bu dönemi sorunsuz atlatmanın sırrını açıklıyor. Adet döneminde yaşanan çikolata krizlerini bitirmek için bitter çikolata tüketilmesini öneriyor. "Bitter çikolatanın şeker ve yağ oranı beyaz çikolataya göre daha azdır. Bu nedenle kadınlar adet döneminde bitter çikolatayı tercih eder. Tadını en çok beğendiğiniz çikolatayı yerseniz, seratonin daha çok salgılanır" bilgisini veriyor. Adet döneminde ödemden kurtulmak için de kafeini azaltmayı öneriyor.