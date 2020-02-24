Yedi gün, 24 saat kesintisiz çalışan kalp, vücudun en hayati organı olarak biliniyor. Peki, sağlıklı bir kalp için ne yapmak gerekiyor? Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, kalp sağlığının şifrelerini TAKVİM'e açıklıyor. Kastan oluşan bir organ olan kalp, kanı tüm organlara pompalayarak organların ihtiyacı olan oksijen ve gıdaya ulaşmasını sağlıyor. Kalp hastalıkları, kalbin etkilenen bölümüne göre ortaya çıkıyor. Kalp kapağı problemleri çocukluk çağında, damar sertliğine bağlı rahatsızlıklar ise 50'li yaşlardan sonra görülüyor.

50'DEN SONRA DİKKAT

Kalp hastalıklarının oluşmasında, genetik faktörler etkili oluyor. Ailesinde kalp hastalığı bulunanlarda bu hastalık iki kat daha fazla görülüyor. Bu nedenle erkeklerin 55, kadınların ise 65 yaşından sonra kontrollerini aksatmaması gerekiyor.

MUCİZE BESİNLER

BALIK: Omega-3 açısından zengin olan balık, haftada en az 2 kez tüketilmelidir. Kolesterolü düşürür.

YEŞİL SEBZELER: Ispanak, karalahana, pazı kalp krizine karşı korur.

KURU YEMİŞLER: Kavrulmamış ceviz ve fındıkta bulunan vitaminler, kalbi besler.

BİTTER ÇİKOLATA: Damarları temizler. Kalp sağlığını destekler.

SARIMSAK: Damar gevşetici özelliğe sahiptir. Tansiyonu düzenler.

AYVA: Karadut, kızılcık ve ahududu kalp hastalıklarına karşı korur. Elma ve ayva gibi kolesterolü düşürür.

SIZMA ZEYTİNYAĞI: Kalp krizi riskini yüzde 30 oranında azaltır.

GÖĞÜS AĞRISI VE TERLEME

Kalbi besleyen damarlarda daralma ya da tıkanma olduğunda, yeterli kan akışı sağlanamıyor. Bu durumda göğüs ağrısı ve çabuk yorulma görülüyor. Ağrıya terleme ve mide bulantısı eşlik ediyor. Hayatındaki 'en şiddetli' göğüs ağrısını hissedenin hemen doktora gitmesi gerekiyor.

TEHLİKE GÖBEKTE!

Kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında, yaşam tarzı da etkili oluyor. Bu nedenle doğru beslenmek önem taşıyor. Göbek çevresinde yağlanma, kalp krizi riskini artırıyor. Akşam 8'den sonra yemek yememek de kalp sağlığını olumlu etkiliyor.

YARIN: TANSİYON İHMALE GELMEZ

PROF. DR. ÖZLEM ESEN - KALBİNE İYİ BAK-1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL