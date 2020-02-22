BÖBREK, vücutta kanı süzerek adeta bir filtre gibi çalışıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Şamilgil, böbrek sağlığıyla ilgili şifreleri açıklıyor...

BESLENME ŞEKLİ...

Böbrek sağlığının korunmasında, beslenme alışkanlıkları kilit rol üstleniyor. Yetersiz sıvı tüketimi ve tuzlu besinler, böbreğin çalışmasını bozuyor. Başta böbrek taşı olmak üzere böbrek yetmezliğine kadar pek çok rahatsızlığa yol açıyor.

FAZLASI DA ZARARLI

Vücudumuzun büyük bir kısmı, sudan oluşuyor. Gereğinden fazla su içildiğinde ise hücre dışı bu suyun sulanması tuz dengesini değiştiriyor. Hücrelerin içine giren aşırı su, sodyum ve kalsiyum tuzları onksiyonları bozuluyor. Vücut, ölümcül olabilecek bu durumda alarma geçiyor. El ayak ve burun ucunda soğuma, tuza istek duyma, baş ağrısı, bulanık görme, kaygı, panik, idrara sık çıkma ve çarpıntı görülebiliyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Koyu renk idrar, dilde ve ciltte kuruma, su eksikliğini gösteriyor. İdrarın uçuk sarı renkte olması gerekiyor. Böbrek taşı, sık idrar iltihabı, fazla çay, kahve, alkol gibi özel durumlar dışında gereğinden çok su tüketimi ise su zehirlenmesine neden olabiliyor.

KİŞİDEN KİŞiYE DEĞİŞİR

Bireylerin terle kaybettiği su ve tuz miktarı, yaptığı fiziksel aktivite, bulunduğu ortamın ısısı, tükettiği gıda cinsi ve miktarı, metabolizma hızı, böbreklerinin çalışma düzeyi değişiklik gösteriyor. Bu nedenle su ihtiyacı da dağişiyor. Susama duyusu, vücudun su ihtiyacının belirtisi olarak biliniyor.

YARIN: TUZ MASUM MU?

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖZGÜR ŞAMİLGİL - A'DAN Z'YE BÖBREK SAĞLIĞI - 3