Gençlik iksiri sarımsak

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Herkes, genç ve sağlıklı bir cildin hayalini kuruyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. , "Ceviz, fındıkfıstık, soya, ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurtada bulunan E vitamini hücre yenileyicidir" bilgisini veriyor.

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Herkes, genç ve sağlıklı bir cildin hayalini kuruyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. , "Ceviz, fındıkfıstık, soya, ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurtada bulunan E vitamini hücre yenileyicidir" bilgisini veriyor. C vitamini deposu olan yeşil biber, turunçgiller, çilek, domates, kivi ve maydanoz yaşlanmaya savaş açıyor. Yine selenyumdan zengin ay çekirdeği, balık, ve et hücreleri koruyor.

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