Herkes, genç ve sağlıklı bir cildin hayalini kuruyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Ceviz, fındıkfıstık, soya, ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurtada bulunan E vitamini hücre yenileyicidir" bilgisini veriyor. C vitamini deposu olan yeşil biber, turunçgiller, çilek, domates, kivi ve maydanoz yaşlanmaya savaş açıyor. Yine selenyumdan zengin ay çekirdeği, balık, sarımsak ve et hücreleri koruyor.
Gençlik iksiri sarımsak!
Herkes, genç ve sağlıklı bir cildin hayalini kuruyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Ceviz, fındıkfıstık, soya, ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurtada bulunan E vitamini hücre yenileyicidir" bilgisini veriyor.
- Sağlık
- 20.02.2020
- Gazete
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