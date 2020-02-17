Yorgunluğu yiyip bitirin! İşte vücuda güç veren besinler...

GünümüzdE herkes, yorgunluktan yakınıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, yorgunluğun kansızlık, uyku apnesi ve tiroit rahatsızlıklarından kaynaklanabileceğini vurguluyor. Vücuda güç veren besinleri sıralıyor:

KİVİ: C vitamini deposudur. Sabah veya gün içerisinde bir tane kivi yemek, metabolizmayı hızlandırır.

HAVUÇ: İyi bir A vitamini kaynağıdır. Bağışıklık sistemini destekler. Halsizliği giderir.

MAYDANOZ-ROKADEREOTU: Bağışıklık sistemini destekler. Kış yorgunluğunu bitirir. Ödem atmaya yardımcı olur.

CEVİZ-BADEM FINDIK: Her gün 2 bütün ceviz veya 10 adet çiğ badem ya da 6-7 adet fındık tüketmek vücuda güç verir.

YOĞURT: Kan şekerini dengeler. Her gün 1-2 kase tüketilmelidir.

KIRMIZI ET: Demir ve B12 vitamininden zengindir. Haftada 2-3 kez tüketmek bağışıklığı güçlendirir. Kansızlığıa bağlı yorgunluğu bitirir.

YULAF EZMESİ: Kan şekerini dengeler. Toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ödem atar.

ISPANAK: Haftada 2 kez tüketilmesi önerilir.

YEŞİL ÇAY: Antioksidandır. Halsizliğe karşı etkilidir. Her gün bir fincan tüketilmelidir. Ancak tansiyon hastalarına önerilmemektedir.

ARMUT: A, C ve K vitamini içerir. Antioksidandır. Bağışıklığı destekler. Vücuda enerji verir. Kan şekerini dengeler.