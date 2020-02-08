Obezıteyi yiyerek yenin

Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam obeziteye neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü, fazla kilolardan kurtulmak için sağlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor. Şu besinlerin tüketilmesini öneriyor:
DOMATES: Bolca likopen içerir. Toksinleri temizler.
YEŞİL MERCİMEK: Vücuttaki yağların yakılmasını sağlar.
FINDIK: Bir avuç yendiğinde zayıflamaya yardımcı olur.
BALIK: Zayıflamak için en ideal besindir.
KIRMIZI MEYVELER: Vücudun yağ depolamasını engeller.
YEŞİL SEBZELER: Vücutta yağ yakımını hızlandırır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.