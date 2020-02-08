Obezıteyi yiyerek yenin

Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam obeziteye neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü, fazla kilolardan kurtulmak için sağlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor. Şu besinlerin tüketilmesini öneriyor:

DOMATES: Bolca likopen içerir. Toksinleri temizler.

YEŞİL MERCİMEK: Vücuttaki yağların yakılmasını sağlar.

FINDIK: Bir avuç yendiğinde zayıflamaya yardımcı olur.

BALIK: Zayıflamak için en ideal besindir.

KIRMIZI MEYVELER: Vücudun yağ depolamasını engeller.

YEŞİL SEBZELER: Vücutta yağ yakımını hızlandırır.