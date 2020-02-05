Çağın vebası kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Uzm. Dyt. Nilay Keçeci Arpacı, doğru beslenmeyle kanserden korunmanın mümkün olduğunu söylüyor. Önerilerini sıralıyor:

SUMAK, kansere neden olan serbest radikalleri vücuttan temizler. Baharat ya da suyu tüketilebilir. Her yemeğin üzerine baharat olarak atabilirsiniz ya da kaynamış suda 10 dakika demlediğiniz sumağın çayını içebilirsiniz. Hasar görmüş hücreleri iyileştirir. Düzenli olarak sumak tüketmek idrar yolları ve bağırsakları da temizler.

PAZI, DNA hasarını onarır. Hastalıklara karşı koruma sağlar. A, B ve K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengindir. Hücre hasarını engeller.

HURMA, tam bir sağlık deposudur. Günde 2-3 tane tüketilebilir. İçerdiği vitamin, mineral ve lifler sayesinde DNA'yı güçlendirir.

TERE, DNA'yı tahribata karşı korur. Hasar görmüş hücrelerin kansere dönüşmesini önler. Hücre yaşlanmasını geciktirir. Her gün tere tüketmek, DNA tahribatını engeller. Kanserden korur.