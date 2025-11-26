Külliye'de MGK: Devletin zirvesi toplandı
MGK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. MGK'nın en önemli gündem maddelerinden birinin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda devam eden süreç olması bekleniyor...
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
GÜNDEM YOĞUN
Devletin güvenlik mimarisini şekillendiren kritik toplantı, her ay olduğu gibi bu ay da yoğun bir gündemle gerçekleştiriliyor.
Saat 16.25'te başlayan toplantıda bölgesel gelişmeler, iç güvenlik başlıkları ve milli savunma alanındaki güncel değerlendirmeler masada olacak.
İMRALI MESELESİ MASADA
MGK'nın en önemli gündem maddelerinden biri, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda devam eden süreç olması bekleniyor...
Kurul, TBMM heyetinin İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin siyasi ve güvenlik boyutlarını derinlemesine ele alacak.