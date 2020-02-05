Erkekler, kadınlara oranla kardiyovasküler hastalıklarla 10 yıl daha erken tanışıyor. Bunu önlemek için turunçgillere, çilek, ıspanak, brokoli, kuşkonmaz ve Brüksel lahanası gibi koyu yeşil sebzelerin tüketilmesi öneriliyor. Yine C vitamininden zengin beslenmek erkeklerde bağışıklığı güçlendiriyor. Maydanoz, dolmalık biber, brokoli, Brüksel lahanası, lahana, çilek, domates, kivi ise yaşlanmayı engelliyor.
- Sağlık
- 05.02.2020
- Gazete
Erkeklerin süper besini: Maydanoz
Erkekler, kadınlara oranla kardiyovasküler hastalıklarla 10 yıl daha erken tanışıyor. Bunu önlemek için turunçgillere, çilek, ıspanak, brokoli, kuşkonmaz ve Brüksel lahanası gibi koyu yeşil sebzelerin tüketilmesi öneriliyor.
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