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Erkeklerin süper besini:

Erkekler, kadınlara oranla hastalıklarla 10 yıl daha erken tanışıyor. Bunu önlemek için turunçgillere, çilek, ıspanak, brokoli, kuşkonmaz ve Brüksel lahanası gibi koyu yeşil sebzelerin tüketilmesi öneriliyor.

Erkeklerin süper besini: Maydanoz
Erkekler, kadınlara oranla hastalıklarla 10 yıl daha erken tanışıyor. Bunu önlemek için turunçgillere, çilek, ıspanak, brokoli, kuşkonmaz ve Brüksel lahanası gibi koyu yeşil sebzelerin tüketilmesi öneriliyor. Yine C vitamininden zengin beslenmek erkeklerde bağışıklığı güçlendiriyor. Maydanoz, dolmalık biber, brokoli, Brüksel lahanası, lahana, çilek, domates, kivi ise yaşlanmayı engelliyor.

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