İşgalci durmuyor! İsrail'den Lübnan'a saldırı

Filistin topraklarını işgal eden ve Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail ateşkes anlaşmalarını da ihlal ediyor.İşgalci durmuyor! İsrail Lübnan'ı vurdu
İsrail son olarak Lübnan'a saldırdı.
2 BÖLGEYE TEHDİT
İşgalci İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 2 ayrı beldeye daha saldırı tehdidinde bulunarak, hedef alınacak noktaların yakınında ikamet eden halktan bölgeyi terk etmelerini istedi.
İsrail, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Kifa ve Şuhur beldelerini hedef alan hava saldırılarından kısa süre sonra bölgede 2 yeni beldeye daha saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Aynata ile Sur iline bağlı Teyr Filsay beldelerinde bazı noktalara saldırı düzenleyeceklerini bildirdi.
Adraee, Aynata ve Teyr Filsay beldelerindeki "Hizbullah'a ait askeri yapılara" hava saldırıları yapılacağını ifade etti.
Saldırılarda vurulacak yerin haritasını da paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.
LÜBNAN'I GÜNEYİ HEDEF ALINDI
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı 2 beldeye saldırılar düzenledi.
İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldı rılarını sürdürüyor.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları, güneydeki Sur kentine bağlı Deyr Kifa ve Şuhur beldelerini hedef aldı.
Lübnan makamlarından ise saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İ srail ordusunun saldırıları, Lübnan'ın güneyinde yer alan 2 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin ardından geldi.
Öte yandan İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Lübnan'ın güneyindeki saldırıları doğruladı.
O rdunun açıklamasında, Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırı düzenlendiği if ade edildi.
İsrail ordusunun, dün akşam Lübnan'ın Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 13 kişi yaşamını yitirmişti.
İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR
İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.
İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.