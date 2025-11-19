20 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar'ın eşi de çok ünlü!
Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Uğur Pektaş, Şükrü Özyıldız, Cemre Gümeli gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar'ın hayatı merak konusu oldu. Bir çocuk annesi Yıldırımlar'ın 20 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın hangi ünlü oyuncuyla evli çıktı!
