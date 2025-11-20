La Nina etkisi güçleniyor! İstanbul'da yağış ve soğuk hava için tarih verildi! 18 derece birden...
Ülke genelinde bugün parçalı bulutlu ve yer yer açık bir hava bekleniyor. Batı kesimlerde ise aralıklı hafif yağış geçişleri görülebilir. Sıcaklıklar şimdilik mevsim normallerinin üzerinde seyretse de uzmanlar 24 Kasım sonrasında yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağını bildirdi. Bu dönemde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekeniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Kasım hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 20.11.2025 07:20
Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 07:41