La Nina etkisi güçleniyor! İstanbul'da yağış ve soğuk hava için tarih verildi! 18 derece birden...

Ülke genelinde bugün parçalı bulutlu ve yer yer açık bir hava bekleniyor. Batı kesimlerde ise aralıklı hafif yağış geçişleri görülebilir. Sıcaklıklar şimdilik mevsim normallerinin üzerinde seyretse de uzmanlar 24 Kasım sonrasında yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağını bildirdi. Bu dönemde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekeniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Kasım hava durumu raporu.

20.11.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülkenin batı yarısı parçalı, yer yer yoğun bulutlu bir gün geçirecek. Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı kesimleri hafif sağanak geçişlerinin etkisi altında olacak. Diğer bölgelerde ise gökyüzü daha çok parçalı ve az bulutlu seyredecek. İç ve doğu kesimlerde sabah ile gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Sıcaklıkların genel olarak yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilirken rüzgârın çoğunlukla güney yönlerinden hafif ve zaman zaman orta şiddette eseceği öngörülüyor. Trakya'da ise güney ve güneybatı yönlü rüzgârlar yer yer kuvvetli (30-50 km/s) esebilir.

Kış Kapıyı Çalmadan Geldi: Uzmanlardan Erken Kar Değerlendirmesi

Sonbaharın ortasında birçok ilin yüksek bölgelerinde görülen kar yağışı, ulaşımı aksatarak bazı yerlerde hayatı durma noktasına getirdi. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, hem bu beklenmedik görünen kar yağışının nedenlerini hem de önümüzdeki günlerde hava durumunda beklenen değişiklikleri anlattı.

Özdemir, özellikle yağışların tarihine ilişkin net bir aralık vererek yaklaşan soğuk sürece dikkat çekti.

Geçen hafta sonu Sivas, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ve Muş'un yüksek kesimleri başta olmak üzere birçok noktada etkili olan kar yağışı, kırsal alanlarda ulaşımın aksamasına yol açtı. Sivas'ta iki gün süren yağış nedeniyle 46 yerleşim yerinin yolu kapandı. Beytüşşebap'ta 6 köy yolu, Muş'ta ise 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

"Kış Provası" Neden Öne Çekildi?

Dr. Güven Özdemir, kendisiyle 8 Kasım'da yapılan görüşmede kar yağışının kasım sonunda beklediklerini, ancak sistemdeki ani değişimlerle bu tahminin öne çekildiğini aktardı. Uzman isim, "Kış provası öngörüsünde işaret edilen tarih aralığı kasım ayının son haftasıydı. Ancak hava koşullarındaki değişkenlikler, yüksek ve alçak basınç sistemlerinin etkisiyle bu durumu öne çekti. Ani sıcaklık artışları ve düşüşleri, orta enlemlerdeki jet akımlarıyla birleşince soğuk hava öne çekildi ve kasım ortasında kar yağışı görüldü. Jet akımlarındaki yavaşlamalar, soğuk havanın orta enlemlere sarkmasına yol açtı ve kar provası 7-10 gün erken gerçekleşti." diyerek süreci anlattı.