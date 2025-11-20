La Nina etkisi güçleniyor! İstanbul’da yağış ve soğuk hava için tarih verildi! 18 derece birden...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülkenin batı yarısı parçalı, yer yer yoğun bulutlu bir gün geçirecek. Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı kesimleri hafif sağanak geçişlerinin etkisi altında olacak. Diğer bölgelerde ise gökyüzü daha çok parçalı ve az bulutlu seyredecek. İç ve doğu kesimlerde sabah ile gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.