Sertifikasının olmadığını söyledi! Böcek ailesinin ölümünde şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Fatih'te zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinden 4 kişinin ölümlerine ilişkin soruşturma sürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü dün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı. İlaçlama şirketi çalışanı Doğan C., ‘Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığımda o dönemde bana işi öğreten bana sertifikaya gerek olmadığını söyledi’ dedi.
Olay, 12 Kasım Çarşamba günü Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi.
Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan baba Servet Böcek de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı belirlendi. İlaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER
Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ilaçlama şirketinin sahibi Zeki K., oğlu Serkan K., ilaçlama şirketi çalışanı Doğan C., otelin sahibi Hakan O. ile otelde görev yapan iki çalışanın, yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildiği öğrenildi. Simit satıcısı Mahmut K. ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
"İLAÇLAMA YAPILDIĞINDA İSTANBUL'DA DEĞİLDİM"
İlaçlama firmasının sahibinin oğlu Serkan K. savcılıktaki ifadesinde, "İlaç Firması babam Zeki K.'ye aittir. Benim bu şirkette herhangi bir yetkim bulunmamaktadır. Sadece şirket babamın olduğu için şirket üzerinden SGK girişim bulunmaktadır. Yaklaşık 4-5 ay kadar önce babamla aramızda anlaşmazlık çıktı.
Ben bunun üzerine Fatsa'ya taşındım. İlaçlama yapıldığı tarihte ben Fatsa'da bulunuyordum. 14 Kasım günü ailemi ziyaret etmek amacıyla İstanbul'a geldim. 15 Kasım günü sabah saat 08.30 sıralarında babam Zeki K.'nin yanında çalışan Doğan C. beni aradı. Bir otelde yapmış olduğu ilaçlama işlemi nedeniyle polisin kendisini çağırdığını, aracının olmadığını, benim kendisini götürmemi istedi. Ben de kendisini Fatih'te bulunan otelin olduğu yere götürdüm. Burada polis ekipleri inceleme yapıyordu. Doğan C. yanında bulunan ilaç örneklerini polislere verdi. Benim yapılan ilaçlama işlemi ile herhangi bir alakam yoktur. İlaçlama yapıldığı gün İstanbul'da değildim' ifadelerini kullandı.