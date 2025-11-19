Sertifikasının olmadığını söyledi! Böcek ailesinin ölümünde şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 21:35

Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek , kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu.

Böcek ailesi.

İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan baba Servet Böcek de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı belirlendi. İlaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ilaçlama şirketinin sahibi Zeki K., oğlu Serkan K., ilaçlama şirketi çalışanı Doğan C., otelin sahibi Hakan O. ile otelde görev yapan iki çalışanın, yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildiği öğrenildi. Simit satıcısı Mahmut K. ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.