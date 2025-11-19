Epstein ve FETÖ’nün ortak avukatı! Kim bu Reid Weingarten? Terör örgütünün kilit ismi de e-posta zincirinde

Weingarten, Ekran Görüntüsü EPSTEIN İLE FETÖ'NÜN ORTAK AVUKATI Epstein'ın 2016'daki en kritik hamlelerinden biri ise pedofili finanörü ile FETÖ'nün ortak avukatları Reid Weingarten isminde saklı.

Weingarten'ın Epstein'a gönderdiği e-posta, Ekran Görüntüsü EPSTEIN'A FETÖ E- POSTASI FETÖ elebaşının yanı sıra Epstein'ın da avukatı olan Weingarten'ın elebaşı için Epstein'a e-posta gönderdiği ortaya çıktı. TÜRK GAZETECİLERE KAPALI SÖZDE BASIN TOPLANTISI 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin ardından FETÖ'nün avukatları Türk gazetecilerin içeri alınmadığı bir basın toplantısı düzenlemişti. Dünya basınını etkilemeye çalışan terör örgütü avukatları darbe ve işgal girişiminin ardında FETÖ'nün olmadığı yalanına sarılmıştı. Söz konusu basın toplantısının mimarlarından birisi de elbette Weingarten'dı.