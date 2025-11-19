PODCAST CANLI YAYIN

Epstein ve FETÖ’nün ortak avukatı! Kim bu Reid Weingarten? Terör örgütünün kilit ismi de e-posta zincirinde

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile pedofili finansörü Jeffrey Epstein’ın avukatı aynı kişi çıktı. 2016’da ABD Başkanlık seçimlerine hazırlanan Donald Trump’ı anbean takip eden ve seçimi kazanmasını engellemeye çalışan Epstein’ın aynı zamanda FETÖ’nün de avukatlığını yaptığı ortaya çıktı. Weingarten’ın 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin ardından ise elebaşı Gülen’i aklamak için Epstein’a gönderdiği e-posta gündem oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Epstein ve FETÖ'nün ortak avukatı! Kim bu Reid Weingarten? Terör örgütünün kilit ismi de e-posta zincirinde

Teröristbaşı Fetullah Gülen ile pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın avukatı aynı isim çıktı. Epstein'ın avukatlarından biri olan Weingarten ile Trump'ın seçimi kazanmasını engellemeye çalıştığı ortaya çıkarken Epstein-FETÖ arasındaki derin bağ da gözler önüne serildi.

Trump, Takvim ArşivTrump, Takvim Arşiv

TRUMP'I ANBEAN TAKİP ETTİLER

The Wall Street Journal, Epstein'ın 2012 yılında Weingarten'a e-posta göndererek, Bay Trump'ın mali durumunu Mar-a-Lago'nun ipoteğini ve Bay Epstein'ın Bay Trump'ın aldığını söylediği 30 milyon dolarlık krediyi araştırmasını önerdiğini yazdı.

Epstein ve Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviEpstein ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

2016'DA ABD SEÇİMİNE MÜDAHALE ÇABASI

Epstein'ın Trump'ı anbean takip ettiği biliniyor. Epstein'ın Aralık 2015'te Trump'ın başkanlık kampanyası ivme kazandığında o zamanlar New York Times muhabiri olan Landon Thomas Jr.'a "Mutfağında Donald ve bikinili kızların fotoğrafını görmek ister misin" diye sorduğu ortaya çıktı. Bu sürecin ardından Epstein'ın 2016 seçiminde Trump aleyhine çalıştığı artık aşikar.

Weingarten, Ekran GörüntüsüWeingarten, Ekran Görüntüsü

EPSTEIN İLE FETÖ'NÜN ORTAK AVUKATI

Epstein'ın 2016'daki en kritik hamlelerinden biri ise pedofili finanörü ile FETÖ'nün ortak avukatları Reid Weingarten isminde saklı.

Weingarten'ın Epstein'a gönderdiği e-posta, Ekran GörüntüsüWeingarten'ın Epstein'a gönderdiği e-posta, Ekran Görüntüsü

EPSTEIN'A FETÖ E- POSTASI

FETÖ elebaşının yanı sıra Epstein'ın da avukatı olan Weingarten'ın elebaşı için Epstein'a e-posta gönderdiği ortaya çıktı.

TÜRK GAZETECİLERE KAPALI SÖZDE BASIN TOPLANTISI

15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin ardından FETÖ'nün avukatları Türk gazetecilerin içeri alınmadığı bir basın toplantısı düzenlemişti. Dünya basınını etkilemeye çalışan terör örgütü avukatları darbe ve işgal girişiminin ardında FETÖ'nün olmadığı yalanına sarılmıştı. Söz konusu basın toplantısının mimarlarından birisi de elbette Weingarten'dı.

Wall Street Journal haberi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüWall Street Journal haberi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

15 TEMMUZDAN SONRA GÖNDERDİ

Weingarten'ın 15 Temmuz'dan sadece haftalar sonra Wall Street Journal'da yayımlanan ve FETÖ'yü aklayan bir makaleyi Epstein'a gönderdiği ortaya çıktı.

Darbe ve işgal girişiminin ardından FETÖ içindeki e-posta trafiği dikkat çekmişti. Söz konusu e-posta trafiğindeki maillerden biri ise özellikle dikkat çekti.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Takvim Fotoğraf ArşiviTerör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Takvim Fotoğraf Arşivi

KİLİT FETÖCÜ DE E-POSTA ZİNCİRİNDE

FETÖ 15 Temmuz'dan sonra kendisini aklamaya çalışırken FETÖ ile Epstein'ın ortak avukatı Reid Weingarten, Wall Street Journal'da yayımlanan ve elebaşı Fetullah'ı aklayan bir e-postayı Epstein'a gönderdi. Üstelik postada terör örgütünün kilit isimlerinden Yüksel Alp Aslandoğan'ın da bulunduğu görüldü.

FETÖdeki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin Ali Heyetinde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcanı ilk satan Uzun Cevdet olduFETÖdeki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin Ali Heyetinde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcanı ilk satan Uzun Cevdet oldu

