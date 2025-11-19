Epstein ve FETÖ’nün ortak avukatı! Kim bu Reid Weingarten? Terör örgütünün kilit ismi de e-posta zincirinde

Teröristbaşı Fetullah Gülen ile pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın avukatı aynı isim çıktı. Epstein'ın avukatlarından biri olan Weingarten ile Trump'ın seçimi kazanmasını engellemeye çalıştığı ortaya çıkarken Epstein-FETÖ arasındaki derin bağ da gözler önüne serildi.
TRUMP'I ANBEAN TAKİP ETTİLER
The Wall Street Journal, Epstein'ın 2012 yılında Weingarten'a e-posta göndererek, Bay Trump'ın mali durumunu Mar-a-Lago'nun ipoteğini ve Bay Epstein'ın Bay Trump'ın aldığını söylediği 30 milyon dolarlık krediyi araştırmasını önerdiğini yazdı.
2016'DA ABD SEÇİMİNE MÜDAHALE ÇABASI
Epstein'ın Trump'ı anbean takip ettiği biliniyor. Epstein'ın Aralık 2015'te Trump'ın başkanlık kampanyası ivme kazandığında o zamanlar New York Times muhabiri olan Landon Thomas Jr.'a "Mutfağında Donald ve bikinili kızların fotoğrafını görmek ister misin" diye sorduğu ortaya çıktı. Bu sürecin ardından Epstein'ın 2016 seçiminde Trump aleyhine çalıştığı artık aşikar.