Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor

FARK MAAŞ OLARAK ÖDENECEK Geliri belirlenen rakamın altında kalan ailelere, kazançları ile asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık maaş ödenecek. Örneğin belirlenen rakam 20 bin lira, ailenin geliri 16 bin lira ise devlet aylık 4 bin liralık ödeme yapacak. Ailenin hiç geliri yoksa iş bulana kadar belirlenecek ücret kadar maaş bağlanacak.

REFAH YAYILACAK

Uygulama ile hakkaniyete uygun şekilde, gelirden en az pay alan nüfusun durumunun düzeltilerek gelir dağılımını iyileştirmeye devam edilmesi hedefleniyor. Uygulamanın hayata geçirileceği Orta Vadeli Plan (OVP) de yer almıştı. OVP'de "Aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek ve işgücüne katılıma mâni olmayacak şekilde bütünleşik yapıda bir sosyal yardım programı pilot bir projeyle başlatılacaktır" denilmişti.



SİSTEM NASIL İŞLEYECEK



1-Asgari ücret ya da yoksulluk sınırı benzeri yıllık bir gelir sınırı belirlenecek.

2-Geliri sınırın altında kalanlara aradaki fark maaş olarak ödenecek.

3-Belirlenen aylık sınır 20 bin, gelir 16 bin TL ise, 4 bin TL maaş bağlanacak.

4-Uygulama önce pilot illerde başlayacak.

5-Daha sonra tüm Türkiye'ye yayılacak.