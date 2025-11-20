Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geliri belli bir tutarın altında kalan ailelere aylık maaş verilmesini öngören Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemine geçiş için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı ve Aile Bakanlığı çalışmaya başladı. Aylık kazançları belli gelirin altında olan ailelere "vatandaşlık maaşı" geliyor. Uygulama 2026 yılında başlayacak.
PİLOT İLLERDE BAŞLAYACAK
Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ve Aile Bakanlığı proje üzerinde çalışıyor. Çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. Sistemin önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçmesi planlanıyor. Önce pilot illerde uygulama başlayacak. Daha sonra ise Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Pilot illerin nereler olacağı önümüzdeki aylarda netleşecek. Ancak, milli gelirin en düşük olduğu iller, deprem bölgesi ile büyük şehirler içinde kent yoksulluğunun en yoğun yaşandığı yerlere öncelik verilecek.
GELİR SINIRI
Takvim'den Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile uyumunu da gözeterek, hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" verilecek. Öncelikli olarak yıllık bir gelir sınırı belirlenecek. Bu yoksulluk sınırı ya da asgari ücret gibi bir rakam olacak.