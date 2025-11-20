Emekliye kök ve taban aylık zammı! SSK ve Bağ-Kur'lular 2026'da ne kadar alacak?

PODCAST CANLI YAYIN

SSK ve Bağ-Kur’luların Ocak’taki enflasyon zammı, kök aylığa ve ek ödemeye uygulanacak. Refah payı ile zam oranı yükseltilebileceği gibi, memur emeklileriyle de eşitlenebilecek. Ayrıca taban aylıkta da artış gündemde...

Milyonlarca emeklinin gözü şimdiden Ocak zammına çevrilmiş durumda. 2026'nın ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı yapılırken, bu artış kök aylıklara ve ek ödemelere yansıtılacak. Ayrıca taban aylık zammı ve refah payı gibi düzenlemeler de gündemde. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam rehberi...

MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Merkez Bankası 2025 yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 31-33 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.28- 13.39 aralığında bekleniyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise ekonomistlerin yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 32.2 olarak yer aldı. Bu tahmin ise emeklilerin zam oranının yüzde 13.31 seviyesinde gerçekleşebileceğini gösteriyor.

ZAM NASIL UYGULANACAK?

Ocak zammı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Kök aylık, e-Devlet'teki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünden görülebiliyor. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök aylığı gösteriyor. Ekranda çıkan 'ek ödeme tutarı' da maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor. Kök aylık ve ek ödemenin toplamı taban aylıktan düşükse, ekrandaki '5510 Ek 19 Miktarı' bölümünde ise maaşı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödeme yazıyor. Ocak ayı başında belli olacak zam oranı, e-Devlet'te 'aylık tutarı' olarak görünen tutara (kök aylık) eklenecek. Ek ödeme de yeni kök aylıktan hesaplanacak. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın altında kalanlara taban aylık, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırılacak.

TEK ZAM ENFLASYON ARTIŞI MI OLACAK?

Bu konu, Ocak zammının belli olmasının ardından masaya yatırılacak. Geçtiğimiz yıllarda enflasyon artışına refah payı eklenerek emeklilerin zam oranını yükselten uygulamalar yapılmıştı. Bu konu Ocak'ta da ele alınacak. Özellikle memur emeklileriyle yaklaşık 6.5 puanlık fark ortaya çıkacağı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı ile eşit zam beklentileri bulunuyor. Refah payı uygulanmasına karar verilirse yasal düzenleme yapılacak. Bu durumda Ocak ayında emeklilerin kök aylıklarına enflasyon artışı değil, refah payı eklenmiş yeni oran yansıtılacak.

DUL VE YETİMLERİ NELER BEKLİYOR?

SSK ve Bağ-Kur'dan aylık alan dul ve yetimlerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Eğer taban aylıkta bir artış yapılırsa dul ve yetimler bundan da hisseleri oranında yararlanacak. Eğer anketteki gibi artış yüzde 13.31 olur ve taban aylık 16 bin 881 liradan 19 bin 127 liraya çıkarılırsa, en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 12 bin 669 liradan 14 bin 346 liraya, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 8 bin 440 liradan 9 bin 564 liraya, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 4 bin 220 liradan 4 bin 782 liraya yükselecek. Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı bu tutarların altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.

TABAN AYLIK YİNE ARTAR MI?

Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından taban aylıkta bir artış yapılıp yapılmayacağı da karara bağlanacak. Artış için de en kuvvetli formül ise geçtiğimiz dönemde ağırlıklı olarak uygulanan 6 aylık enflasyon formülü olacak. Halen ek ödeme dahil 16 bin 881 lira olan en düşük ödeme, enflasyon tahminlerine göre 19 bin lira seviyesine ulaşacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre 18 bin 954 ile 19 bin 243 lira aralığına, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 19 bin 127 lira seviyesine çıkacak.

