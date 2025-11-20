Emekliye kök ve taban aylık zammı! SSK ve Bağ-Kur'lular 2026'da ne kadar alacak?

Tahminler (takvim.com.tr) TEK ZAM ENFLASYON ARTIŞI MI OLACAK? Bu konu, Ocak zammının belli olmasının ardından masaya yatırılacak. Geçtiğimiz yıllarda enflasyon artışına refah payı eklenerek emeklilerin zam oranını yükselten uygulamalar yapılmıştı. Bu konu Ocak'ta da ele alınacak. Özellikle memur emeklileriyle yaklaşık 6.5 puanlık fark ortaya çıkacağı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı ile eşit zam beklentileri bulunuyor. Refah payı uygulanmasına karar verilirse yasal düzenleme yapılacak. Bu durumda Ocak ayında emeklilerin kök aylıklarına enflasyon artışı değil, refah payı eklenmiş yeni oran yansıtılacak.

Türk Lirası (AA) DUL VE YETİMLERİ NELER BEKLİYOR? SSK ve Bağ-Kur'dan aylık alan dul ve yetimlerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Eğer taban aylıkta bir artış yapılırsa dul ve yetimler bundan da hisseleri oranında yararlanacak. Eğer anketteki gibi artış yüzde 13.31 olur ve taban aylık 16 bin 881 liradan 19 bin 127 liraya çıkarılırsa, en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 12 bin 669 liradan 14 bin 346 liraya, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 8 bin 440 liradan 9 bin 564 liraya, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 4 bin 220 liradan 4 bin 782 liraya yükselecek. Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı bu tutarların altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.