Emekliye kök ve taban aylık zammı! SSK ve Bağ-Kur'lular 2026'da ne kadar alacak?

Milyonlarca emeklinin gözü şimdiden Ocak zammına çevrilmiş durumda. 2026'nın ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı yapılırken, bu artış kök aylıklara ve ek ödemelere yansıtılacak. Ayrıca taban aylık zammı ve refah payı gibi düzenlemeler de gündemde. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam rehberi...
MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Merkez Bankası 2025 yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 31-33 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.28- 13.39 aralığında bekleniyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise ekonomistlerin yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 32.2 olarak yer aldı. Bu tahmin ise emeklilerin zam oranının yüzde 13.31 seviyesinde gerçekleşebileceğini gösteriyor.
ZAM NASIL UYGULANACAK?
Ocak zammı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Kök aylık, e-Devlet'teki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünden görülebiliyor. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök aylığı gösteriyor. Ekranda çıkan 'ek ödeme tutarı' da maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor. Kök aylık ve ek ödemenin toplamı taban aylıktan düşükse, ekrandaki '5510 Ek 19 Miktarı' bölümünde ise maaşı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödeme yazıyor. Ocak ayı başında belli olacak zam oranı, e-Devlet'te 'aylık tutarı' olarak görünen tutara (kök aylık) eklenecek. Ek ödeme de yeni kök aylıktan hesaplanacak. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın altında kalanlara taban aylık, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırılacak.