PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan’da Orhan Bey'in rüya sahnesi ve Temurtaş-Flavius görüşmesi seyirciyi ekrana kilitledi!

Kuruluş Orhan’ın son bölümünde Orhan Bey, rüyasında Türk tarihinin büyük isimleriyle karşılaştı, kararlılığıyla sınavları aştı ve Çavdar Obası’nda Temurtaş ile Flavius’a savaşmadan kuşatmayı kaldıracağını ilan ederek gözdağı verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kuruluş Orhan’da Orhan Bey'in rüya sahnesi ve Temurtaş-Flavius görüşmesi seyirciyi ekrana kilitledi!

Kuruluş Orhan'ın son bölü münde ekrana gelen rüya sahnesi, izleyiciyi adeta Türk tarihinin derinliklerine götürdü. Orhan Bey, kendisini kadim sancakların dalgalandığı, Orhun yazıtlarının ihtişamıyla çevrili gizemli bir mekânda buldu. Bu görkemli mekânda Orhan Bey'in karşısına, Türk tarihine yön veren büyük isimler çıktı: Bilge Kağan, Mete Han, Sultan Alparslan ve Hoca Ahmet Yesevi. Hakanların övgüsü ve Hoca Ahmet Yesevi'nin dualarıyla karşılanan Orhan Bey, ardından zorlu bir imtihana çekildi. " Zerre korkum varsa soyum kurusun!" Rüyanın devamında Hakanlar, Orhan Bey'e babası ve kardeşiyle yaşadığı çetin sınavı hatırlattı. Yükün büyüklüğüne dikkat çeken Bilge Kağan, "Omzuna binen bu yükten korkmaz mısın?" diye sordu.

Kuruluş Orhan’da tarihi rüya sahnesi

Orhan Bey ise kararlılıkla cevap verdi: "Zerre korkum varsa soyum kurusun; etim lime lime olup cehenneme odun olsun!" Sorgu bununla da bitmedi. Hakanlar bu kez daha ağır bir soru yöneltti: "Peki nasıl çıkacaksın bu cendereden? Babanı mı çiğneyeceksin, kardeşini mi ezip geçeceksin?" Orhan Bey ise töreyi kalkan gibi kuşandığı bir kararlılıkla: "Kim ki töreye uya kutlana; kim ki töreye kıya sonuçlarına katlanır." cevabını vererek rüyanın kapısını kapattı. Bu etkileyici sahne sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İzleyiciler, "Orhan Bey, rüyasında bile tarih yazıyor." yorumlarında bulundu. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan dördüncü bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Orhan Bey’den Temurtaş ve Flavius’a gözdağı.Orhan Bey’den Temurtaş ve Flavius’a gözdağı.

Orhan Bey'den Temurtaş ve Flavius'a gözdağı

Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde tansiyon bu kez Çavdar Obası'ndaki görüşmede yükseldi. Savaşı durdurmak ve kuşatmayı kaldıracağını belirtmek için Temurtaş ve Flavius ile görüşmeye giden Orhan Bey, zorlu bir görüşme yaşadı.

Görüşmenin daha ilk anlarında Temurtaş, Orhan Bey'in kardeşi Alaeddin'i ve Şahinşah Bey'i durdurma vaadini yeterli görmedi. Küçümseyici bir tavırla, " Sana et mi dokundu?" diyerek Orhan Bey'i hafife aldı.

Kuruluş Orhan'da heyecanlı anlar: Orhan Bey’den Temurtaş ve Flavius’a gözdağı

ORHAN BEY'DEN TEMURTAŞ VE FLAVİUS'A GÖZDAĞI

"Kuşatmayı kaldıracağım; lafla değilse pusatla"


Orhan Bey ise bu alaya karşı soğukkanlılıkla, ittifakın esas gayesinin kuşatmayı kaldırmak olduğunu hatırlatarak: "Savaşmadan da bunu gerçekleştirebilirim." dedi.

Ancak Temurtaş'ın küçümseyici sözleri devam etti. "Sen kimsin? Baban elinden yetkileri almış, alelade bir beysin." sözlerine karşı Orhan Bey, kararlılığını keskin bir şekilde ortaya koydu: "Lafla değilse pusatla. Zorluk çıkarırlarsa zorla." Toplantı havasının sertleşmesi üzerine Orhan Bey, obadan ayrılmadan önce son sözünü söyledi ve adeta savaş meydanına mühür vurdu:
"Karargâhı ele geçirip kuşatmayı kaldıracağım."

Sosyal medyada sahne kısa sürede gündem olurken izleyiciler, Orhan Bey için "Sabrı var ama geri adımı yok." yorumlarında bulundu. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan dördüncü bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Külliye'de Zelenskiy'i kabul etti: İstanbul süreci devam etmeli
Artık zorunlu! İstanbul'da kafe ve restoranlar için flaş karar
İDEFİX
Böcek ailesinin ardından otelde bir gıda zehirlenmesi şüphesi daha! Kız kardeşlerin durumu nasıl?
PKK'lı Ümit'ten "siyasi" çıkış! "C-130" fitnesi: Terör baronları kimin sözcülüğünü yapıyor?
Kuruluş Orhan’da Orhan Bey'in rüya sahnesi ve Temurtaş-Flavius görüşmesi seyirciyi ekrana kilitledi!
Türk Telekom
İfadesinde sertifikasının olmadığını söyledi! Böcek ailesinin ölümünde 4 tutuklama
İşgalci durmuyor! Ateşkes tanımayan İsrail'den önce Lübnan'a sonra Gazze'ye saldırı
Epstein ve FETÖ’nün ortak avukatı! Kim bu Reid Weingarten? Terör örgütünün kilit ismi de e-posta zincirinde
Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kardeşlik kazanacak"
Beşiktaş'ta "Rafa" ağrısı sürüyor! Flaş açıklama
Atina panik butonuna bastı! "Türkiye'yle aramızdaki açığı kapatmalıyız" diyerek kritik anlaşmayı duyurdu
Böcek ailesinin ölümünde ön otopsi raporu ortaya çıktı! İl Tarım Müdürlüğü açıkladı: "Yiyeceklerde uygunsuz madde yok"
Washington-Moskova hattında gizli görüşme! 28 maddede Ukrayna
Paradan kule skandalında dava ertelendi! CHP'nin şaibeli il binası müsadere edilecek mi?
İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı
30 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar'ın eşi de çok ünlü!