Kuruluş Orhan’da Orhan Bey'in rüya sahnesi ve Temurtaş-Flavius görüşmesi seyirciyi ekrana kilitledi!

Kuruluş Orhan'ın son bölü münde ekrana gelen rüya sahnesi, izleyiciyi adeta Türk tarihinin derinliklerine götürdü. Orhan Bey, kendisini kadim sancakların dalgalandığı, Orhun yazıtlarının ihtişamıyla çevrili gizemli bir mekânda buldu. Bu görkemli mekânda Orhan Bey'in karşısına, Türk tarihine yön veren büyük isimler çıktı: Bilge Kağan, Mete Han, Sultan Alparslan ve Hoca Ahmet Yesevi. Hakanların övgüsü ve Hoca Ahmet Yesevi'nin dualarıyla karşılanan Orhan Bey, ardından zorlu bir imtihana çekildi. " Zerre korkum varsa soyum kurusun!" Rüyanın devamında Hakanlar, Orhan Bey'e babası ve kardeşiyle yaşadığı çetin sınavı hatırlattı. Yükün büyüklüğüne dikkat çeken Bilge Kağan, "Omzuna binen bu yükten korkmaz mısın?" diye sordu.

Kuruluş Orhan’da tarihi rüya sahnesi

Orhan Bey ise kararlılıkla cevap verdi: "Zerre korkum varsa soyum kurusun; etim lime lime olup cehenneme odun olsun!" Sorgu bununla da bitmedi. Hakanlar bu kez daha ağır bir soru yöneltti: "Peki nasıl çıkacaksın bu cendereden? Babanı mı çiğneyeceksin, kardeşini mi ezip geçeceksin?" Orhan Bey ise töreyi kalkan gibi kuşandığı bir kararlılıkla: "Kim ki töreye uya kutlana; kim ki töreye kıya sonuçlarına katlanır." cevabını vererek rüyanın kapısını kapattı. Bu etkileyici sahne sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İzleyiciler, "Orhan Bey, rüyasında bile tarih yazıyor." yorumlarında bulundu. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan dördüncü bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.