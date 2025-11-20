KIZILELMA kritik virajı döndü: F-16 testinde tam isabet!

KIZILELMA’dan bir başarı daha!

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, muharebe sahasındaki etkinliğini kanıtlayacak kritik virajlardan birini daha başarıyla döndü.

Bayraktar KIZILELMA (Takvim.com.tr Arşiv)

F-16'LARLA KOL UÇUŞU

Tekirdağ Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan milli insansız savaş uçağı, ortalama 15 bin feet irtifada 1 saat 45 dakika süren uçuşunda hem F-16'larla kol uçuşu icra etti hem de milli radar ve mühimmat entegrasyonunu doğruladı. Bu uçuşla Bayraktar KIZILELMA'nın testlerde gerçekleştirdiği toplam uçuş süresi 55 saati geçti.

Bayraktar KIZILELMA - GÖKDOĞAN Mühimmatı Bağlı Uçuş ve Murad AESA Radar Performans Testi'ne Türk Hava Kuvvetlerine ait iki adet F-16 savaş uçağı da katıldı.

F-16'lardan biri Bayraktar KIZILELMA ile yakın kol uçuşu gerçekleştirerek platformun insanlı savaş uçaklarıyla uyumunu sergilerken, diğer F-16 ise senaryo gereği " hedef uçak" görevini üstlendi.