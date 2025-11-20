KIZILELMA kritik virajı döndü: F-16 testinde tam isabet!

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı. Türk Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 savaş uçağının katıldığı testte, milli AESA radar MURAD ile hedef F-16'ya kilitlenen KIZILELMA, milli hava-hava füzesi GÖKDOĞAN ile gerçekleştirdiği simüle atış testinde tam isabet sağladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, F-16 hedefini kilitleyip milli GÖKDOĞAN füzesiyle simüle atış testinde tam isabet sağladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, muharebe sahasındaki etkinliğini kanıtlayacak kritik virajlardan birini daha başarıyla döndü.

KIZILELMA’dan bir başarı daha!

Bayraktar KIZILELMA (Takvim.com.tr Arşiv)

F-16'LARLA KOL UÇUŞU
Tekirdağ Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan milli insansız savaş uçağı, ortalama 15 bin feet irtifada 1 saat 45 dakika süren uçuşunda hem F-16'larla kol uçuşu icra etti hem de milli radar ve mühimmat entegrasyonunu doğruladı. Bu uçuşla Bayraktar KIZILELMA'nın testlerde gerçekleştirdiği toplam uçuş süresi 55 saati geçti.

Bayraktar KIZILELMA - GÖKDOĞAN Mühimmatı Bağlı Uçuş ve Murad AESA Radar Performans Testi'ne Türk Hava Kuvvetlerine ait iki adet F-16 savaş uçağı da katıldı.

F-16'lardan biri Bayraktar KIZILELMA ile yakın kol uçuşu gerçekleştirerek platformun insanlı savaş uçaklarıyla uyumunu sergilerken, diğer F-16 ise senaryo gereği " hedef uçak" görevini üstlendi.

Bayraktar KIZILELMA, F-16 ile tarihi teste imza attı (AA)Bayraktar KIZILELMA, F-16 ile tarihi teste imza attı (AA)

KIZILELMA'DAN TAM İSABET
 Test kapsamında Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı ile 30 mil mesafedeki hedef F-16'yı tespit etti ve radarıyla hedefe kilitlendi. Ardından kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi üzerinden elektronik ortamda simüle atış gerçekleştirdi.

Yapılan simülasyonda Bayraktar KIZILELMA, yüksek manevra kabiliyetine sahip F-16 hedefini sanal ortamda tam isabetle etkisiz hale getirerek hava-hava muharebesi için önemli bir adım attı.

Bayraktar KIZILELMA, F-16 ile tarihi teste imza attı (AA)Bayraktar KIZILELMA, F-16 ile tarihi teste imza attı (AA)

Testin en kritik aşamalarından biri de uçak, radar ve füze arasındaki haberleşme altyapısının denenmesi oldu. Bayraktar KIZILELMA, hedef F-16'ya kilitlendikten sonra MURAD AESA radardan aldığı anlık hedef, konum ve hız bilgilerini kanadında taşıdığı GÖKDOĞAN füzesine kesintisiz bir şekilde iletti.

Bayraktar KIZILELMA ile mühimmat arasındaki bu veri bağının (Data Link) başarıyla doğrulanması, insansız savaş uçağının görüş ötesi hedefleri (BVR) etkisiz hale getirme kabiliyetinde önemli bir kilometre taşı oldu.

Bayraktar KIZILELMA, F-16 ile tarihi teste imza attı (AA)Bayraktar KIZILELMA, F-16 ile tarihi teste imza attı (AA)

ÜÇ FARKLI VE ZORLU TEST SENARYOSU EŞ ZAMANLI OLARAK BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ
Tekirdağ semalarındaki bu tarihi uçuşta üç farklı ve zorlu test senaryosu eş zamanlı olarak başarıyla icra edildi.

İnsanlı savaş uçaklarıyla ortak operasyon yeteneğinin sergilendiği F-16 kol uçuşuyla geleceğin hava muharebe konseptine ışık tutulurken, kanat altında taşınan GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile platformun aerodinamik ve aviyonik uyumu doğrulandı.

Aynı uçuşta devreye alınan milli MURAD AESA radarının tespit, takip, kilitlenme ve veri aktarım yetenekleri de zorlu koşullarda kanıtlanmış oldu.

BAYRAKTAR KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ
Türkiye'nin savunma doktrininde çığır açan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), insansız muharip uçak konseptinin geleceğine yön vermek üzere milli ve özgün olarak geliştiriliyor. Baykar'ın dünya çapında oyun değiştirici etki yaratan İHA/SİHA tecrübesiyle şekillenen KIZILELMA, insansız hava muharebelerinin merkezinde yer alacak ileri teknoloji bir platform olarak dikkat çekiyor.

Agresif manevra kabiliyeti sayesinde hava-hava muharebesi yürütebilecek şekilde tasarlanan KIZILELMA, düşük radar kesitli yapısıyla güvenlik güçlerine stratejik üstünlük sağlayacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yeteneği ise platformu hem kara hem deniz konuşlu görevlerde benzersiz kılıyor. Gövde içinde taşıdığı mühimmatlarla kritik hedeflere nokta atış kabiliyeti sunacak.

TEMEL UÇUŞ PERFORMANSI

Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 kg

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 8.5 ton

Seyir Hızı: 0.6 Mach

Maksimum Hız: 0.9 Mach

Görev Yarı Çapı: 500 deniz mili

Operasyonel İrtifa: 25.000 ft

Havada Kalış Süresi: 3+ saat

KABİLİYETLER

Yüksek manevra kabiliyeti

Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş

AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık

Düşük görünürlük (stealth)

Otonom kalkış, iniş, taksi ve seyir

Teknik Özellikler

Servis Tavanı: 45.000 ft

Operasyonel İrtifa: 25.000 ft

Haberleşme: LOS & BLOS

Havada Kalış Süresi: 3+ saat

Seyir Hızı: 0.6 Mach

Azami Hız: 0.9 Mach

Azami Kalkış Ağırlığı: 8500 kg

Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 kg

Güç Sistemi: Turbofan moto r

Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Tam otonom

FAYDALI YÜKLER

İGK (İstihbarat – Gözetleme – Keşif)

Elektro-optik hedefleme sistemi

IR arama ve takip sistemi (IRS T)

Çok amaçlı AESA radar

MÜHİMMATLAR

Lazer güdümlü mühimmatlar

Hava-hava ve hava-yer füzeleri

Uzun menzilli seyir füzesi

V ARYASYONLAR

Sübsonik

Transonik

Süpersonik

BOYUTLAR

Kanat Açıklığı: 10 m

Uzunluk: 14.5 m

Yükseklik: 3.5 m

KIZILELMA'da dünya ilk: ASELSAN'ın TOYGUN sistemi gövde içine entegre edildi
KIZILELMA’da dünya ilk: ASELSAN’ın TOYGUN sistemi gövde içine entegre edildi
Milli gururumuz KIZILELMAdan yeni başarı: Orta irtifa testleri başarıyla tamamlandı
Milli gururumuz KIZILELMA'dan yeni başarı: Orta irtifa testleri başarıyla tamamlandı

