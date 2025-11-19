PKK'lı Ümit'ten "siyasi" çıkış! "C-130" fitnesi: Terör baronları kimin sözcülüğünü yapıyor?

Terörsüz Türkiye sürecini herhangi bir yol kazasına uğramadan selamete erdirmek için çalışmalar cerrah titizliğinde sürerken Kandil'deki terör baronları dilinin altındaki baklayı çıkardı. PKK 'nın çatı yapılanması KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Cemil Bayık'ın "Siyaset yapmak istiyoruz" çıkışından sonra sahneye elebaşı Helin Ümit çıktı.

HELİN ÜMİT: YENİ SİYASİ HAREKETE KATILMAK İSTİYORUZ Daha önce PKK 'nın silah bırakmadığını, Öcalan'ın telkini üzerine sadece Türkiye 'ye karşı silah kullanmayacağını söyleyip "Süreç bozulacaksa varsın bozulsun" diyecek kadar ileri giden Ümit, İmralı üzerinden şart koşup "PKK feshedildi, yeni siyasi harekete katılmak istiyoruz" dedi. "Apo ile siyaset yapmak istiyoruz" diyen PKK'lı Ümit, "Apo'nun siyasi ve hukuki haklarının tanınmasını ve siyaset yapar hale gelmesini istiyoruz. PKK feshedildi. Biz Apo'nun oluşturacağı yeni siyasi harekete katılmak istiyoruz ben ve tüm yoldaşlarım. Biz PKK'ya katıldık ama biz aslında önderliğe katıldık. Önderlik ne yaparsa biz de onunla çalışmak istiyoruz" şeklinde konuştu.





KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI



Öte yandan PKK elebaşı Helin Ümit, Gürcistan'da düşen Türk C-130 kargo uçağına ilişkin kafalarda soru işareti bırakan bir çıkış yaptı.



Kazayı "şüpheli" olarak niteleyen Ümit, "Çok şaibelidir. Yani hemen ertesi gün komisyon bir araya gelecekti" ifadelerini kullandı. Olayın zamanlamasının dikkat çekici olduğunu söyleyen Ümit, İsrail'i öne atıp "dış müdahale" iddiasında bulundu.



Ümit, "Süreç hâlen çok hassastır, kırılgandır. Başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu'da halklara dönük tehlike ortadan kalkmış değildir" dedi.

Kandil'deki terör baronlarının "C-130 faciasında sabotaj var" iddiası akıllara şu soruyu getirdi:



Terörsüz Türkiye sürecinin başından bu yana İsrail'in sözcülüğünü yapan Kandil'deki terör baronları şimdi kimin sözcülüğünü yapıyor?



PKK'nın Orta Doğu'da kaynayan kaos kazanına Türkiye'yi çekme amacıyla böyle bir zamanda böyle bir beyan verdiği değerlendiriliyor.