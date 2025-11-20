Kerem Aktürkoğlu Harry Potter paylaşımları yüzünden mahkemelik oldu

Hollywood'un köklü yapım şirketlerinden Warner Bros Entertainment Inc., milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter ' evrenine ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullandığı gerekçesiyle Istanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Şirket, mahkemeden çevrimiçi delil tespiti yapılmasını talep ederken, futbolcunun Instagram ve Twitter hesaplarındaki paylaşımlarını da dosyaya koydu.
Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros., gol sevinçlerinde Harry Potter sevinci yapan Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun peşine düştü. Şirket, başvuru dilekçesinde "Harry Potter", "Hogwarts", "Gryffindor" gibi pek çok ibarenin Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olduğunu hatırlattı. Şirket, bu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı olmayan, dünya çapında tanınmış ve ticari değeri yüksek markalar olduğunu vurguladı. Söz konusu başvuruda, marka tescil bilgileri tabloyla mahkemeye iletilerek, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açık şekilde atıfta bulunduğu ifade edildi.
Mahkemeye sunulan belgelerde, futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında "Harry Potter" film serisinin ikonik müziği olan Hedwig's Themei kullandığı belirtildi. Paylaşılan videolarda ayrıca Harry Potter karakterine benzeyen animasyon figürlerinin, Hogwarts armasının, film sahnelerını andıran dekorların ve kostümlerin yer aldığı görülüyor. Warner Bros., bütün bu unsurların hiçbir izin alınmadan kullanıldığını ve bunun hem telif hem marka hakkı ihlali olduğunu savundu.