Kerem Aktürkoğlu Harry Potter paylaşımları yüzünden mahkemelik oldu

Warner Bros, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Harry Potter temalı sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Futbolcunun gol sevinçleri ve videolarında kullanılan müzik, karakterler ve simgeler delil olarak sunuldu.

Hollywood'un köklü yapım şirketlerinden Warner Bros Entertainment Inc., milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter ' evrenine ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullandığı gerekçesiyle Istanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Şirket, mahkemeden çevrimiçi delil tespiti yapılmasını talep ederken, futbolcunun Instagram ve Twitter hesaplarındaki paylaşımlarını da dosyaya koydu.

Kerem Aktürkoğlu (AA)


Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros., gol sevinçlerinde Harry Potter sevinci yapan Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun peşine düştü. Şirket, başvuru dilekçesinde "Harry Potter", "Hogwarts", "Gryffindor" gibi pek çok ibarenin Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olduğunu hatırlattı. Şirket, bu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı olmayan, dünya çapında tanınmış ve ticari değeri yüksek markalar olduğunu vurguladı. Söz konusu başvuruda, marka tescil bilgileri tabloyla mahkemeye iletilerek, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açık şekilde atıfta bulunduğu ifade edildi.

Harry Potter (Takvim.com.tr)

Mahkemeye sunulan belgelerde, futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında "Harry Potter" film serisinin ikonik müziği olan Hedwig's Themei kullandığı belirtildi. Paylaşılan videolarda ayrıca Harry Potter karakterine benzeyen animasyon figürlerinin, Hogwarts armasının, film sahnelerını andıran dekorların ve kostümlerin yer aldığı görülüyor. Warner Bros., bütün bu unsurların hiçbir izin alınmadan kullanıldığını ve bunun hem telif hem marka hakkı ihlali olduğunu savundu.

Kerem Aktürkoğlu (AA)

"İZİNSİZ KULLANIM"

Warner Bros, tüm bu unsurların Fikri ve Sinai Haklar Kanunu kapsamında eser sahibinin mali ve manevi haklarını ihlal ettiğini, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'na göre haksız rekabet oluşturduğunu belirtti. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Warner Bros., mahkemeden futbolcunun Instagram'daki ilgili Reel videosu ile Twitter'daki paylaşımlarının uzman bilirkişi tarafından incelenmesini istedi.

Kerem Aktürkoğlu (Takvim.com.tr)


Şirket, bu inceleme sonucunda Harry Potter evrenine ait telifli müzik, karakter, logo ve diğer görsellerin gerçekten kullanıldığının tespit edilmesini talep etti. Ayrıca, incelemenin futbolcuya tebligat yapılmaksızın gerçekleştirilmesi gerektiği de dilekçede yer aldı.

