Haydar Dümen'in köşküne çöken tefecilere ağır ceza! Aralarında CHP'li de var

Ünlü psikiyatr Haydar Dümen’in eşi Gülten Dümen, Beyoğlu’ndaki 220 milyon liralık köşkü tefecilik yöntemiyle ele geçiren tapu çetesinin kurbanı oldu. İstanbul ve Tekirdağ’da toplam 300 milyon lirayı aşan vurgun yaptığı belirtilen çeteye yönelik operasyonda çete lideri Tanju Aksu’nun da aralarında bulunduğu 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Ünlü psikiyatr Haydar Dümen, 2022 yılında hayatını kaybetmişti. Yaşamının son döneminde sağlık sorunlarıyla boğuşan Dümen'in eşi Gülten Dümen, hem tedavi masraflarını karşılayabilmek hem de evin geçimini sağlamak için yaklaşık 5 milyon liraya ihtiyaç duydu.

ÇETENİN TUZAĞI HALİNE GELDİ

Çare arayan Dümen, yakın çevresinde n aldığı yönlendirmeler doğrultusunda önce Tanju Aksu, ardından Emrah E. ile görüştü. Ancak görüşmeler, adım adım bir tefecilik ve tapu dolandırıcılığı çetesinin tuzağı haline gelmişti.

TEMİNAT OLARAK KÖŞKÜ İSTEDİ

Çete, borç karşılığında Dümen ailesine ait Beyoğlu'ndaki tarihi köşkü teminat olarak istedi. İşlemin dikkat çekmemesi için Dümen'in hesabına kısa süreliğine yaklaşık 20 milyon lira yatırıldı. Para, aynı gün çekilerek geri alındı ve köşkün tapusu çetenin kontrolüne geçti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma sırasında, çetenin İstanbul ve Tekirdağ'da benzer yöntemlerle 300 milyon lirayı aşan vurgun gerçekleştirdiği belirlendi.



Takvim'den Ali Rıza Akbulut'un haberine göre operasyon kapsamında çete lideri Tanju Aksu ve örgütte aktif rol oynayan CHP Silivri Meclis Üyesi Rıza Aksu dahil 8 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

KİM NE KADAR CEZA ALDI?

Yapılan yargılama sonunda örgüt lideri Tanju Aksu'ya 28 yıl hapis ile 230 bin lira para cezası verildi. Emrah Erduvan 17 yıl 6 ay, CHP Silivri Meclis Üyesi Rıza Aksu ise 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Aksu, tahliye edildi.

