Haydar Dümen'in köşküne çöken tefecilere ağır ceza! Aralarında CHP'li de var

Ünlü psikiyatr Haydar Dümen, 2022 yılında hayatını kaybetmişti. Yaşamının son döneminde sağlık sorunlarıyla boğuşan Dümen'in eşi Gülten Dümen, hem tedavi masraflarını karşılayabilmek hem de evin geçimini sağlamak için yaklaşık 5 milyon liraya ihtiyaç duydu.
ÇETENİN TUZAĞI HALİNE GELDİ
Çare arayan Dümen, yakın çevresinde n aldığı yönlendirmeler doğrultusunda önce Tanju Aksu, ardından Emrah E. ile görüştü. Ancak görüşmeler, adım adım bir tefecilik ve tapu dolandırıcılığı çetesinin tuzağı haline gelmişti.
TEMİNAT OLARAK KÖŞKÜ İSTEDİ
Çete, borç karşılığında Dümen ailesine ait Beyoğlu'ndaki tarihi köşkü teminat olarak istedi. İşlemin dikkat çekmemesi için Dümen'in hesabına kısa süreliğine yaklaşık 20 milyon lira yatırıldı. Para, aynı gün çekilerek geri alındı ve köşkün tapusu çetenin kontrolüne geçti.