Başkan Erdoğan Külliye'de Zelenskiy'i kabul etti: İstanbul süreci devam etmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'i iki defa daha misafir etmiştik. İkili ilişkilerimizin yanı sıra Ukrayna'da savaşın çözüme kavuşması için görüş alışverişinde bulunmuştuk. Mayıs ayındaki son ziyaretinin ardından Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında 3 yılı aşkın süre başlatılan doğrudan görüşmelere ev sahipliği yaptık. 3. tur müzakerede insani konularda ilerleme sağlanması mümkün oldu, ayrıca ateşkes ve barışa dair meseleler ve askeri konular doğrudan ele alınabildi. Bunların tamamını kıymetli adımlar olarak görüyoruz. Bugünkü görüşmelerde de İstanbul sürecinin pragmatik ve sonuç odaklı bir anlayışla sürdürülmesi üzerinde durduk. Her iki taraf için de savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek derinleştiği bir süreçte İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüme yönelik çabalarının önemli bir merhale teşkil ettiğine inandığımızı belirtim. Enerji altyapılarına yönelik saldırılar ve artan can kayıpları her iki taraf içinde telafisi güç durumları beraberinde getiriyor.

Zelenskiy ve Başkan Erdoğan "TİCARET HACMİMİZİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ" İstanbul sürecini daha dar kapsamlı bir şekilde, akut hal alan sorunların giderecek şekilde yeniden devreye girmesi gerektiği kanaatindeyiz. İstanbul sürecine yönelik yapıcı bir tavrı sergilemelerini bekliyoruz. İkili konuları da değerlendirdik. Stratejik ortağımız Ukrayna 'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu minvalde Ukrayna aramızda müstesna bir bağımız olan Kırım Tatarlarına olan desteğimizin de süreceğini de belirtmek isterim. İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu güç koşullarda ülkeyi terk etmeyen Türk müteşebbislerin desteğiyle yeniden imar konusunda Ukrayna'ya katkı sunmayı arzuluyoruz. Kalıcı ve adil barışın sağlanmasını Rusya ile de ele alma konusunda her daim hazırız. Müttefikimiz ABD'nin de sürece dahilini önemsiyoruz.

Zelenskiy ve Başkan Erdoğan

ZELENSKİY: TÜRK DİPLOMASİSİNE GÜVENİYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, sayın basın mensupları bugün Türkiye'deyiz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna olarak aramızdaki güvene değer veriyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'ya değer vermesi bizim için çok önemli. İşbirliğimiz için teşekkür ediyorum, bu gerçekten var. Rus saldırganlığına karşı Türkiye'nin net duruşu için teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini desteklediği için de teşekkür ediyoruz. Bizim askerlerimiz, sivillerimizin mücadelesidir bu ve meşru müdafaa hakkıdır. Şehirlerimize yeni bir saldırı yapıldı, binalarımıza isabet etti. Evlerinde bulunan ve huzur içinde uyuyan insanlar, 25 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor, enkaz altında insanlar olabileceği düşünülüyor."

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.