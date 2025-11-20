Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ağı iddianamede! Belge belge yolsuzluk: Çek, senet, banka dekontu

Ekrem İmamoğlu (AA)

SİSTEMİ BİLİYOR MUSUN?

Takvim'den Halit Turan'ın haberine göre CHP'li eski milletvekili Aykut Erdoğdu'nun milyon dolarlık rüşvet kuryesi yapıldığı, İmamoğlu'nun danışmanı Baki Aydöner'in ise rüşvet isterken "Sistemi biliyor musun? Para vermeden ödeme alamazsın" sözleri de iddianameye damga vuran detaylar oldu. Ekrem İmamoğlu tarafından 2015'ten itibaren kurulduğu öne sürülen rüşvet, usulsüz menfaat ve imar ticareti ağına ilişkin soruşturma dosyasında kritik tanık, müşteki ve şüpheli ifadeleri ile çek, senet, dekont ve HTS kayıtları bir araya getirildi. Savcılık tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulan iddianamede; eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin yönettiği bir yapı tarafından milyonlarca dolarlık rüşvet alındığı, ihalelerde ödeme karşılığı "sistem" kurulduğu, imar dosyalarının aylarca bekletilip "kreş" ve "bağış" adı altında para istendiği, bazı şirketlerden usulsüz taşınmaz devri talep edildiği ayrıntılarıyla yer aldı.