Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ağı iddianamede! Belge belge yolsuzluk: Çek, senet, banka dekontu

İmamoğlu Suç Örgütü'nün yönettiği şebeke ortaya çıktı! Milyon dolarlık rüşvetler, “kreş” ve “bağış” adı altında toplandı, ihaleler ve imar işleri haraca bağlandı. Savcılık delilleri topladı, soruşturma dosyası skandalı belgeledi.

Asrın yolsuzluğunu yapan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği vurgun şebekesinin İBB'den ihale alan, imar-iskân işi olan herkesi haraca bağladığı ortaya çıkmıştı. İşadamlarına çöken örgütün, milyarları cebe indirdiğini belgeleyen çekler, senetler, banka dekontları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren deliller, örgütün alenen insanlara nasıl çöktüğünü belgeledi.

SİSTEMİ BİLİYOR MUSUN?

Takvim'den Halit Turan'ın haberine göre CHP'li eski milletvekili Aykut Erdoğdu'nun milyon dolarlık rüşvet kuryesi yapıldığı, İmamoğlu'nun danışmanı Baki Aydöner'in ise rüşvet isterken "Sistemi biliyor musun? Para vermeden ödeme alamazsın" sözleri de iddianameye damga vuran detaylar oldu. Ekrem İmamoğlu tarafından 2015'ten itibaren kurulduğu öne sürülen rüşvet, usulsüz menfaat ve imar ticareti ağına ilişkin soruşturma dosyasında kritik tanık, müşteki ve şüpheli ifadeleri ile çek, senet, dekont ve HTS kayıtları bir araya getirildi. Savcılık tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulan iddianamede; eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin yönettiği bir yapı tarafından milyonlarca dolarlık rüşvet alındığı, ihalelerde ödeme karşılığı "sistem" kurulduğu, imar dosyalarının aylarca bekletilip "kreş" ve "bağış" adı altında para istendiği, bazı şirketlerden usulsüz taşınmaz devri talep edildiği ayrıntılarıyla yer aldı.

RÜŞVETİN KURYESİ ESKİ MİLLET VEKİLİ

İddianamede en dikkat çeken bölümlerden biri, Şile Biyometalizasyon tesisi sözleşmesinin tadilatı için istenilen 1.2 milyon dolarlık rüşvet oldu. İSTAÇ'ın üst yöneticilerinden Ertan Yıldız, tadilat konusunu başkanın onayına sunulması gerektiğini söyledi. Daha sonra eski milletvekili CHP'li Aykut Erdoğdu, kendisine gelerek "firmanın CHP'ye büyük katkıları olduğunu, 1 milyon dolar bağış alınacağını" söylediğini aktardı. Yıldız, İmamoğlu ile yaptığı görüşmede başkanın tadilata onay verdiğini belirtince Erdoğdu ve Fatih Keleş içinde 1.2 milyon dolar bulunan çantayı Saraçhane'de teslim aldı. Paranın kaynağı Serkan Aydın, banka dekontlarını savcılığa verdi. Rüşvet trafiği HTS kayıtlarıyla belgelendi.

'KREŞ' MASKESİYLE MİLYONLUK RÜŞVET


Eyüpsultan'daki iki proje için Pasifik Holding'e ait ruhsat dosyaları Büyükşehir'in "silüet onayı biriminde" aylarca bekletildi. İBB İmar Daire Başkanı Gürkan Akgün, onay için para istedi; tepki gelince, "O zaman kreş yapın" dedi. Daha sonra kreş yerine "inşaat malzemesi faturaları" üzerinden ödeme yapılması talep edildi.

Kasa Adem Soytekin'in şirketleri olan Ayeks ve MUFA İnşaat'a toplam 30 milyon lira tutarında çekler verilerek rüşvet alındı.

Ödemelerin ardından silüet raporları hızla onaylandı. HTS kayıtları, şirket temsilcileri ile Gürkan Akgün ve Adem Soytekin arasındaki yoğun temasları doğruladı.

KİPTAŞ'TA 500 BİN DOLAR VE RANGE ROVER RÜŞVETİ


Dönemin KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Yeşilpınar Konutları projesinde satış süreçlerini hızlandırmak için 500 bin dolar istedi. Para, Altan Gözcü aracılığıyla önce Soytekin'e, oradan da Ali Kurt'un şoförüne elden teslim edildi. Ali Kurt'un talebi üzerine 5.5 milyon TL'ye Range Rover Defender marka araç alındı. Lüks araç kayınbiraderinin üzerine yapıldı. Dekontlar dosyaya girdi.

ASFALT İHALESİ HAKEDİŞİNİ RÜŞVET ALIP ÖDEDİLER


İBB Yol Bakım Müdürlüğü'nün 1 milyar TL'lik asfalt ihalesini kazanan Serbülend Danış, hakedişleri ödenmeyince devreye giren " başkan danışmanı" Baki Aydöner tarafından rüşvete zorlandı. Danış'ın yaklaşık 500 milyon TL alacağı birikti. Aydöner, "Sistemi biliyor musun? Para vermeden ödeme alamazsın" diyerek baskı yaptı.

Danış'ın Şile'deki iki taşınmazı, Aydöner'in kardeşinin şirketine devretmesi karşılığında aynı gün içinde 160 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldı. 2025'te operasyon beklentisi nedeniyle geri tarihli sahte senet hazırlandı, bu senetler Danış'ın kardeşinin yanında yırtıldı. Dosyada taşınmaz devirlerinin tamamı tapu ve banka kayıtlarıyla yer aldı.

ROTANA PROJESİ İÇİN 7.5 MİLYON DOLAR RÜŞVET


Şişli Bomonti'deki Rotana Projesi için belediyeden iskân alabilmek amacıyla toplam 7.5 milyon dolar rüşvet ödendi. Yapı denetim sorumlusu Timur Soysal aracılığıyla iletilen talep doğrultusunda, önce B ve C blokların iskânı için 3.5 milyon dolar, 2024'te A Blok için 4 milyon dolar alındı. Ödemeler Altan Ertürk aracılığıyla belediye yöneticilerine teslim edildi.

VAKIFTAN KREŞ GEREKÇESİYLE 12.5 MİLYON LİRA RÜŞVET


Plan tadilatının yapılması için, BİMTAŞ Başkanı Resul Emrah Şahan önce "kreş" yapılmasını istedi. Sonra sürecin uzaması gerekçesiyle nakit para talep etti. Danışman Adem Altıntaş'ın kendi firması üzerinden kasa Adem Soytekin'in şirketlerine toplam 12.5 milyon lira çek verdi. Rüşvet verildi fakat karşılığında plan tadilatı onaylanmadı.

RUHSAT İÇİN 2.95 MİLYON RÜŞVET ALDILAR

Bir inşaat firmasının proje ruhsatı için Şişli Belediyesi tarafından istenen rüşvetler de iddianameye girdi. Belediye Başkan Yardımcısı Engin Polat, şirkete "Belediye tesis yaptırıyor, 2 milyon 950 bin lira masrafı var" dedi. Beş ayrı çek İmamoğlu'nun kasası Adem Soytekin'in inşaat şirketi Asoy İnşaat'a verildi.

İDDIANAME 'SİSTEMATİK RÜŞVET AĞI'NI ORTAYA KOYDU


Savcılık dosyası, HTS analizleri, banka dekontları, çekler, senetler, tapu kayıtları ve tanık beyanlarıyla desteklenen geniş bir örgütsel yapıyı anlattı. İmar tadilatları, ruhsat ve iskân süreçleri, İBB iştiraklerinin ihale ve satış işlemleri, hakediş ödemeleri, belediye üzerindeki bürokratik yetkiler, belirli kişilerce yönlendirilen "sistematik bir rüşvet mekanizmasına" dönüştürüldü.

