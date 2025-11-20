Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ağı iddianamede! Belge belge yolsuzluk: Çek, senet, banka dekontu

Asrın yolsuzluğunu yapan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği vurgun şebekesinin İBB'den ihale alan, imar-iskân işi olan herkesi haraca bağladığı ortaya çıkmıştı. İşadamlarına çöken örgütün, milyarları cebe indirdiğini belgeleyen çekler, senetler, banka dekontları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren deliller, örgütün alenen insanlara nasıl çöktüğünü belgeledi.
SİSTEMİ BİLİYOR MUSUN?
Takvim'den Halit Turan'ın haberine göre CHP'li eski milletvekili Aykut Erdoğdu'nun milyon dolarlık rüşvet kuryesi yapıldığı, İmamoğlu'nun danışmanı Baki Aydöner'in ise rüşvet isterken "Sistemi biliyor musun? Para vermeden ödeme alamazsın" sözleri de iddianameye damga vuran detaylar oldu. Ekrem İmamoğlu tarafından 2015'ten itibaren kurulduğu öne sürülen rüşvet, usulsüz menfaat ve imar ticareti ağına ilişkin soruşturma dosyasında kritik tanık, müşteki ve şüpheli ifadeleri ile çek, senet, dekont ve HTS kayıtları bir araya getirildi. Savcılık tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulan iddianamede; eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin yönettiği bir yapı tarafından milyonlarca dolarlık rüşvet alındığı, ihalelerde ödeme karşılığı "sistem" kurulduğu, imar dosyalarının aylarca bekletilip "kreş" ve "bağış" adı altında para istendiği, bazı şirketlerden usulsüz taşınmaz devri talep edildiği ayrıntılarıyla yer aldı.
RÜŞVETİN KURYESİ ESKİ MİLLET VEKİLİ
İddianamede en dikkat çeken bölümlerden biri, Şile Biyometalizasyon tesisi sözleşmesinin tadilatı için istenilen 1.2 milyon dolarlık rüşvet oldu. İSTAÇ'ın üst yöneticilerinden Ertan Yıldız, tadilat konusunu başkanın onayına sunulması gerektiğini söyledi. Daha sonra eski milletvekili CHP'li Aykut Erdoğdu, kendisine gelerek "firmanın CHP'ye büyük katkıları olduğunu, 1 milyon dolar bağış alınacağını" söylediğini aktardı. Yıldız, İmamoğlu ile yaptığı görüşmede başkanın tadilata onay verdiğini belirtince Erdoğdu ve Fatih Keleş içinde 1.2 milyon dolar bulunan çantayı Saraçhane'de teslim aldı. Paranın kaynağı Serkan Aydın, banka dekontlarını savcılığa verdi. Rüşvet trafiği HTS kayıtlarıyla belgelendi.