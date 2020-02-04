Enfeksiyona çare maydanoz

Salataları lezzetlendiren maydanoz, meme ve prostat kanseriyle savaşır. Solunum yolu hastalıklarını önler. İdrar yolu enfeksiyonlarını önler. Böbrekleri korur. Salataları lezzetlendiren maydanoz, meme ve prostat kanseriyle savaşır. Solunum yolu hastalıklarını önler. İdrar yolu enfeksiyonlarını önler. Böbrekleri korur.
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