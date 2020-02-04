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Enfeksiyona çare

Salataları lezzetlendiren , meme ve prostat iyle savaşır. Solunum yolu hastalıklarını önler. İdrar yolu enfeksiyonlarını önler. Böbrekleri korur.

Enfeksiyona çare maydanoz
Salataları lezzetlendiren maydanoz, meme ve prostat iyle savaşır. Solunum yolu hastalıklarını önler. İdrar yolu enfeksiyonlarını önler. Böbrekleri korur.

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