Kanser tedavileri ya da kadınların geç yaşta evlenmiş olmaları, doğurganlığı engelleyebiliyor. Bu gibi durumlarda uygulanan yumurta dondurma işlemi umut veren sonuçlar vadediyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Numan Bayazıt, bu işlemin özellikle ileri yaşlarda anne olmak isteyen kadınlar tarafından uygulandığını söylüyor. "Yumurta dondurma işleminde geç kalmamak gerekir. 37 yaşından sonra canlı çocuk sahibi olma oranı düşer" diyor.
- Sağlık
- 03.02.2020
- Gazete
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