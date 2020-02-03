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Anneliği ertelemeyin! İşte işleminde kritik yaş

tedavileri ya da kadınların geç yaşta evlenmiş olmaları, doğurganlığı engelleyebiliyor. Bu gibi durumlarda uygulanan işlemi umut veren sonuçlar vadediyor.

Anneliği ertelemeyin
Kanser tedavileri ya da kadınların geç yaşta evlenmiş olmaları, doğurganlığı engelleyebiliyor. Bu gibi durumlarda uygulanan işlemi umut veren sonuçlar vadediyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Uzmanı Op. Dr. Numan Bayazıt, bu işlemin özellikle ileri yaşlarda anne olmak isteyen kadınlar tarafından uygulandığını söylüyor. "Yumurta dondurma işleminde geç kalmamak gerekir. 37 yaşından sonra canlı çocuk sahibi olma oranı düşer" diyor.

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