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ve ye dikkat! İşte sağlığı koruyan besinler...

, kış aylarında içimizi üşütüyor. Bunun sonucu olarak zayıflayan bağışıklık sistemi, ve ye yol açıyor. Diyetisyen M. , soğuk günlerde vücut ısısını yükselten ve sağlığı koruyan besinleri sıralıyor...

Sıcacık tarçın

Soğuk hava, kış aylarında içimizi üşütüyor. Bunun sonucu olarak zayıflayan bağışıklık sistemi, grip ve nezleye yol açıyor. Diyetisyen M. , soğuk günlerde vücut ısısını yükselten ve sağlığı koruyan besinleri sıralıyor:

● TARÇIN: Çubuk tarçını suyun içine katmak vücut ısısını artırır. Kan şekerini dengeler.

● ZENCEFİL: Çorbaya çaya katıldığında vücut ısısını dengeler.

● KIRMIZI ACI BİBER: İçerisindeki kapsaisin maddesi sayesinde vücuda enerji sağlar. Vücut ısısını dengeler.

● KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ: Kansızlığı bitirir. Bu rahatsızlığa bağlı olarak görülen üşüme şikayetini azaltır. Vücut direncini artırır. Her gün bir kaşık pekmez tüketilmesi önerilir.

● YUMURTA: İçeriği protein ve demir sayesinde vücut direncini artırır.

● KIRMIZI PANCAR: Vücuda enerji verir. Isıyı yükseltir. Bağışıklığı destekleyerek hastalıklardan korur.

● SALEP: İçine zencefil ve toz tarçın eklenerek tüketildiğinde vücut ısısını dengeler.

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