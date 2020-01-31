Ceviz tam bir şifa deposu çıktı! İşte mucizevi faydaları...

Ceviz, vitamin ve mineral bombasıdır. Her yaştan insanın tüketmesinde fayda vardır. Sedef ve egzama hastalarının ise fazla tüketmemesi gereken cevizin faydaları şunlardır:

Omega 3 yağı bakımından oldukça yüksektir. 28 gram cevizde, 2.5 gram omega 3 bulunur. Bu bakımdan kalp damar sağlığına faydası oldukça fazladır...

Kalp damarlarının birbiriyle olan uyumu konusunda onlara yardımcı olur. Kalp hastalığı risklerini azaltır.

Enflamasyon, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, Alzheimer ve kanser gibi birçok hastalığın kökenidir ve oksidatif stresden kaynaklanır. Cevizde bulunan polifenoller, bu hastalıkların kaynağı ile savaşmaya yardımcı olur.

Her gün bir avuç ceviz, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin, iltihaplara karşı savaşmasını sağlar.

Kalp hastalığı riskine katkıda bulunan 'zararlı kolesterol ve trigliserit' düzeylerini düşürmeye yardımcı olur.

BAĞIRSAKLARI KORUYOR

CEVİZ, bağırsaklarda yaşayan faydalı bakterileri de besler. Bu da bağırsak sağlığınızın gelişmesine neden olur ve hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur.

MEME, prostat ve kolorektal kanserler de dahil olmak üzere belirli kanser risklerini azaltmaya yardımcı olduğu belirlenmiştir.

BEYİNDE meydana gelecek iltihapların önlenmesinde ve beyin fonksiyonlarının olumlu çalışmalarında da oldukça etkilidir.